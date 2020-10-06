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№ 109 от 5 октября 2020

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ЦИК Кыргызстана признал итоги парламентских выборов недействительными

Политика997

997
 

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана по выборам и проведению референдумов признала итоги парламентских выборов в стране недействительными. Об этом местному изданию 24.kg сообщила член Центризбиркома Гульнара Джурабаева, информацию подтверждает и агентство РИА Новости.

Джурабаева уточнила, что члены Центризбиркома даже обсуждали вопрос о самороспуске. «Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий», — пояснила собеседница издания.

Как утверждает АКИ.Press, глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова собиралась подать в отставку, но члены комиссии ее не приняли.

В воскресенье в стране прошли выборы в парламент — Жогорку Кенеш, явка составила 56,5%. Преодолеть семипроцентный барьер удалось лишь четырем партиям, три из которых — проправительственные. Всего на выборах были представлены 16 политических объединений, оппозиция заявила о масштабных фальсификациях и потребовала аннулировать выборы. 

В Бишкеке и других городах страны люди вышли на протестные митинги. Демонстранты захватили Белый дом, где находится парламент и администрация президента, а затем ворвались в здание Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под ареста бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. В ходе беспорядков и столкновений с милицией, которая применила светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ, пострадали более ста человек.

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Теги:
sn, выборы, протесты, кыргызстан
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