Мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку по собственному желанию. Об этом на своей странице в Фейсбуке заявила его пресс-секретарь Гуля Алмамбетова.

Ранее главы трех регионов страны — Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областей — также подали в отставку.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов. Тем временем участники протестов в Бишкеке заявили, что собираются назначить народное правительство и выбрать нового премьер-министра.

В ночь с 5 на 6 сентября протестующие в Бишкеке прорвались на территорию Белого дома и взяли его под контроль. Они сломали ворота Госкомитета Нацбезопасности страны и зашли на его территорию. После переговоров протестующие освободили бывшего премьер-министра Сапара Исакова, бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, осужденного на 11 лет, и бывшего депутата Садыра Жапарова.

Накануне в стране состоялись выборы в парламент, явка составила 56,5%. Преодолеть семипроцентный барьер удалось лишь четырем партиям, три из которых — проправительственные. Всего на выборах были представлены 16 политических объединений, оппозиция сообщает о масштабных фальсификациях и требует пересмотра результатов.

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