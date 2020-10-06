В России впервые с 11 мая выявили более 11 тысяч новых случаев COVID-19

В России выявили 11 615 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Последний раз этот показатель превышал 11 тысяч 11 мая — тогда зарегистрировали 11 656 новых случаев COVID 19 (12 мая — уже 10 899). Количество новых заражений растет уже более 20 дней подряд.

В Москве за сутки выявлено 4082 новых заболевших коронавирусом — такого показателя не было с 12 мая, когда в столице выявили 5392 новых случаев COVID-19.

В Санкт-Петербурге зарегистрировали 411 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области — 347, в Ростовской области — 253, в Нижегородской области — 204.

Общее число зараженных за все время пандемии в России достигло 1 237 504 человек, умерли за все время 21 663 человека (из которых 188 за последние сутки).

В Москве за сутки госпитализировали 1049 человек с COVID-19. Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,22.

Ранее на открытии резервного госпиталя для больных COVID-19 и обсерватора в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и еще одного резервного госпиталя в ледовом дворце «Крылатское» мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «необходимо соблюдать все требования, которые установлены санитарными врачами по специальному режиму борьбы с коронавирусом».

С 5 октября власти столицы обязали компании Москвы перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников. Школьники отправились на каникулы, которые в этом году продлили на неделю — до 18 октября. Пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовали соблюдать режим самоизоляции.