«Мемориал», «Открытая Россия» и «Общественный вердикт» потребовали пересмотреть статьи УПК об обысках

«Мемориал», «Открытая Россия» и фонд «Общественный вердикт» выпустили совместное заявление (есть в распоряжении «Новой газеты»), в котором потребовали пересмотреть статьи уголовно-процессуального кодекса о порядке проведения обыска и прекратить использовать обыски «для запугивания российских граждан».

Заявление было выпущено после трагедии, произошедшей в Нижнем Новгороде, когда главред местного независимого издания Koza.press Ирина Славина совершила акт самосожжения перед зданием МВД.

В заявлении отмечается, что УПК содержит в себе «лазейки» для обхода собственных нормативных требований: «Так, допускается производство обыска в жилом помещении без судебного решения "в исключительных случаях", когда производство следственного действия не терпит отлагательства — с последующим уведомлением суда.

В результате, каждый второй обыск становится неотложным».

Суды, как заявляют авторы обращения, не вдаются в подробности дела и автоматом «штампуют» постановления в пользу следствия.

Также отмечается, что само проведение обыска превращается в инструмент запугивания: «Его уже почти традиционно проводят ранним утром, иногда начинают до 6 утра. Зачастую обыск сопровождается выносом или распилом входной двери».

«У обыскиваемых и членов их семей изымают всю компьютерную технику, все телефоны и носители данных — даже если характер расследуемого дела не имеет к технике никакого отношения […] Изъятая техника и денежные средства не возвращаются годами либо совсем пропадают в недрах следственных органов.

Такой обыск, по сути, мало отличается от грабежа», — говорится в заявлении.

По мнению авторов обращения, в УПК должны быть внесены изменения, препятствующие злоупотреблениям следователя: «Необходимо возродить реальный судебный контроль за производством обысков.

Практика проведения «обысков устрашения» должна быть прекращена, иначе будет сломано еще множество судеб».

«Мы предлагаем представителям гражданского общества, адвокатского сообщества, юристам объединить усилия и выработать пакет требований к власти, воплощение которых стало бы не только данью памяти Ирины Славиной, но позволило бы устранить условия, породившие трагедию в Нижнем Новгороде», — заявили в «Мемориале», «Общественном вердикте» и «Открытой России».

Ирина Славина покончила с собой 2 октября прямо перед зданием МВД в Нижнем Новгороде. К моменту прибытия спасателей Ирина скончалась от полученных ожогов. На своей странице в фейсбуке она опубликовала последний пост со словами: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». За день до гибели в квартире журналистки провели обыск по уголовному делу о «нежелательной организации», у нее изъяли всю технику, то есть средства производства ее небольшого медиа.

Этим летом Славину оштрафовали на 65 тыс. рублей по статье о распространении ложной информации. В СК отрицают связь между самоубийством и действиями силовых структур.

Комиссия Совета по правам человека (СПЧ) по развитию гражданского общества ранее попросила генпрокурора РФ взять расследование обстоятельств смерти Славиной под личный контроль. По мнению СПЧ, действия силовиков необходимо проверить по статьям ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», а также ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». Провести расследование призвала и омбудсмен Татьяна Москалькова.