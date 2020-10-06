Бизнесмена из «лондонского списка Титова» приговорили к трем годам условно

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к трем годам условно бывшего гендиректора «КЦ АГРО-ИНФОРМ» Алексея Кузнецова — одного из фигурантов «лондонского списка Титова». Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе Бориса Титова.

Кузнецов вернулся в Россию в 2018 году. Уголовное дело против него было возбуждено в мае 2017 года следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области по статьям о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. С момента возвращения в Россию Кузнецов находился под подпиской о невыезде.

По версии следствия, Кузнецов, не имея лицензии на осуществление банковских операций, создал в Ростове-на-Дону организованную группу «с целью осуществления незаконной банковской деятельности с использованием документов и подконтрольных юридических лиц».

Эта группа зарегистрировала в ФНС ООО «КЦ АГРО-ИНФОРМ» и ООО «Альянс-Агро». По мнению следоветелей, в январе–марте 2017 года от заказчиков незаконных операций на расчетные счета этих компаний поступили 96,16 миллионов рублей, которые затем были обналичены или перечислены транзитом на другие счета.

Защита Кузнецова заявляла, что это обычная хозяйственная деятельность, связанная с продажей сельскохозяйственной продукции. Торговая надбавка (3-5%), по мнению защиты, не являлась обналичиванием денежных средств.

Сам Кузнецов заявлял, что результатом преследования стало разграбление компании, владеющей элеватором и линиями по производству продуктов питания с годовым оборотом более 10 миллиардов рублей.

В «лондонский список» Бориса Титова входят предприниматели, которые являются фигурантами уголовных дел в России. Они готовы вернуться в страну, если к ним не будет применяться мера пресечения в виде ареста. Сейчас в нем более 50 бизнесменов, 11 из них приехали в Россию.