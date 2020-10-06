Один из богатейших людей России Рубен Варданян записал обращение к Путину с просьбой вмешаться в конфликт в НКР

Один из богатейших людей России, сооснователь бизнес-школы «Сколково» бизнесмен Рубен Варданян записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил его вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе.

«Я знаю, что вы как лидер можете сделать многое. Именно сегодня ваше участие, ваше отношение ко всему этому определяет очень многое. … Поверьте, это не просто какой-то территориальный конфликт непризнанной республики. Это не война между Арменией и Азербайджаном. Это намного все серьезнее», — заявил он.

По мнению участие в этом процессе является «принципиально важным» для россиян: «Локальный конфлик в Карабахе — геополитическая бомба замедленнго действия, которая взорвется, и, к сожалению, она взорвется, прежде всего, в России».

Варданян обратился и к военно-политической элите России. Он призвал ее «не уничтожать последних союзников, делая так, чтобы никто не верил, что с Россией можно быть реально сильным и успешным, а не слабым и униженным».

При этом Варданян призвал руководство Армении преодолеть личные амбиции, субъективные взгляды и объединиться вокруг единой цели — «мира в Арцахе, Армении и Азербайджане».

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. С тех пор в регионе продолжаются столкновения между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Стороны объявили военное положение, Армения и Арцах начали полномасштабную мобилизацию.

Точные потери среди военных и гражданского населения по-прежнему сложно оценить, так как обе стороны сообщают данные, отличающиеся друг от друга в несколько десятков раз.

Армения ранее заявляла о поддержке Азербайджана Турцией. И Баку, и Анкара эти обвинения отрицают. Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Турцию в отправке сирийских боевиков в НКР. О переброске наемников из Сирии и Ливии в Карабах сообщал и МИД России, однако там не уточнили, по чьей инициативе и кто набирает боевиков в свои ряды.