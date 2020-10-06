Евросоюз решил отозвать из Беларуси часть послов для консультаций

Европейский союз решил отозвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Беларуси. Об этом сообщил глава МИД Польши Збигнев Рау в своем твиттере.

«В согласии с Европейской службой внешних действий и странами–членами ЕС мы решили отозвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Республике Беларусь», — заявил глава МИД Польши. Он также поблагодарил Евросоюз за солидарность с Польшей и Литвой.

«Нам необходимы открытые каналы связи, чтобы поддержать тех, кто борется за независимую, суверенную и демократическую Беларусь. Все попытки очернить любое государство — член ЕС будут встречены прямым и взаимным ответом», — добавил Рау.

Литва уже приняла решение об отзыве своего посла в Беларуси для консультаций. По словам главы литовского МИДа Линаса Линкявичюса, решение об отзыве посла принято после обсуждения этого вопроса с Польшей. При этом о том, чтобы не сокращать дипломатический персонал, договориться пока не удалось. «Если Беларуси по-прежнему будет на этом настаивать, мы примем адекватные зеркальные меры», — заявил Линкявичюс.

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Ранее МИД Беларуси предложил Литве и Польше отозвать своих послов в Минске для консультаций и пересмотреть состав своих дипломатических представительств. Глава МИДа Беларуси Анатолий Глаз назвал это «предложение» «обязательным для выполнения» МИДом Литвы и Польши. Поводом для подобных заявлений, по словам представителя белорусского МИДа, стала «особая деструктивная роль» руководства Польши и Литвы.

При этом Глаз сослался на статью 11 Венской конвенции о дипломатических сношениях: она определяет, что, если у стран нет конкретного соглашения о численности персонала диппредставительства, государство пребывания может предложить следовать своим нормам, однако об отзыве послов в статье не говорится.