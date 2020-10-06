На Камчатке в притоке реки Налычева изменился цвет воды и появились масляные отложения на дне. Рядом находится полигон ядохимикатов

На Камчатке в притоке реки Налычева, впадающей в Авачинский залив, где ранее были найдены трупы сотен морских животных, специалисты обнаружили ненормальные изменения цвета воды и плотные отложения на дне. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на врио главы камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) Александра Варкентина.

«На реке Налычева, в правом притоке к реке Налычева, визуально… есть некие странности.

Цвет воды отличается от нормального, на дне такие отложения желто-коричневого, зеленого цвета, плотные, по берегам местами пена»,— рассказал Варкентин.

Он добавил, что пробы воды и грунта направлены для исследования в Тихоокеанский филиал института во Владивосток, местную лабораторию, а также переданы Следственный комитет России.

«Мы таких выводов однозначных сделать не можем, пока не будет результатов», — заявил ученый.

Местные жители также заметили масляные отложения, осевшие в правом притоке реки: «Видим, что вдоль берега плывет оранжевая пена. Поверхность реки покрыта пленкой. […] На дне также желтые отложения в большом количестве. Наблюдаем, что пена выходит из притоки, которая впадает в реку Налычева. Все дно этой притоки также желтое — осадок», — сообщают очевидцы.

В нескольких километрах от устья находится вулкан Козельский, где был построен крупный полигон для химотходов. В 2010 году власти отчитались, что полигон будет законсервирован.

Ранее активисты Greenpeace опубликовали космические снимки, на которых видно, что источником загрязнения предположительно могла стать река Налычева.

На полигон Козельский жаловались и раньше: еще в 2006 году Комиссия по чрезвычайным ситуациям Камчатской области собиралась решить проблему с местом захоронения токсичных химикатов. Бывший вице-губернатором Владимир Рыбак утверждал, что полигон устроили не в том месте — «совершенно не пригодном для таких дел». По оценкам властей, на полигоне хранилось не менее 20 тонн мышьяка.

Козельский полигон рядом с Авачинским заливом и притоком реки Налычева.

Уже тогда он представлял реальную угрозу для экологии полуострова: один из представителей компании, занимавшейся мониторингом окружающей среды в районе захоронения, что тяжелые металлы и пестициды проникают в подземные воды и после оказываются «ниже по родникам от места захоронения».

Читайте также Эксперт: характер катастрофы на Камчатке говорит о связи с военными

Правительство Камчатского края тогда разместило отчет о мониторинге ситуации на Козельском полигоне захоронения ядохимикатов и пестицидов, однако «Новая» обнаружила, что часть материалов отчеты пропала. Согласно оглавлению, на страницах 20–21 должна размещаться информация о содержании металлов в подземных и поверхностных водах Козельского полигона ядохимикатов в сравнении с нормами СанПина, однако ее там нет.