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№ 109 от 5 октября 2020

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Президент Кыргызстана допустил отмену итогов парламентских выборов. Оппозиция заявила о планах сформировать «народное правительство»

Политика418

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Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов, об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента. Жээнбеков уверил, что направит все усилия, чтобы в ближайшее время «вернуть страну в мирное русло».

«С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК Киргизии тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, 

вплоть до аннулировании итогов парламентских выборов», — сказала пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.

По ее словам, президент «контролирует ситуацию» и выражает уверенность, что все политические силы «поставят интересы страны выше своих, не допустят раскола в обществе и других опасений, которые волнуют граждан страны».

Она уверила, что глава Кыргызстана направляет все свои усилия на то, чтобы «вернуть страну в правовое русло». По словам пресс-секретаря, президент сейчас находится в Бишкеке.

Тем временем участники протестов в Бишкеке заявили, что собираются назначить народное правительство и выбрать нового премьер-министра. 

«Завтра нужно назначить нового премьер-министра и народное правительство. Второй этап — проведение народных выборов»,

рассказал на митинге лидер оппозиционной партии «Ата-Мекен» («Родина») Жанар Акаев.

ОБНОВЛЕНО 08:20

Протестующие в Бишкеке заняли здание правительства Киргизии, передают РИА Новости. Мэр Бишкека Азиз Суракматов заявил 24.kg, что протестующие захватили и мэрию. Главы трех регионов страны — Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областей — подали в отставку.

В ночь с 5 на 6 сентября протестующие в Бишкеке прорвались на территорию Белого дома и взяли его под контроль. Они сломали ворота Госкомитета Нацбезопасности страны и зашли на его территорию. После переговоров протестующие освободили бывшего премьер-министра Сапара Исакова, бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, осужденного на 11 лет, и бывшего депутата Садыра Жапарова. 

Накануне в стране состоялись выборы в парламент, явка составила 56,5%. Преодолеть семипроцентный барьер удалось лишь четырем партиям, три из которых — проправительственные. Всего на выборах были представлены 16 политических объединений, оппозиция сообщает о масштабных фальсификациях и требует пересмотра результатов.

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Теги:
ng, протесты, кыргызстан
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