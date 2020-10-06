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№ 109 от 5 октября 2020Читать номер
Что произошло за ночь 6 октября. Коротко
Общество1 331
Наталья Глуховакорреспондент
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- Протестующие в Бишкеке прорвались на территорию Белого дома и взяли его под контроль. После переговоров протестующие освободили бывшего премьер-министра Сапара Исакова, бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, осужденного на 11 лет, и бывшего депутата Садыра Жапарова.
- С утра из окон Белого дома пошел дым, в здании начался пожар, столкновения между силовиками и протестующими длились несколько часов. По информации Минздрава страны к 08:00 по местному времени, скончался один человек, всего пострадало 590 человек — 150 госпитализированы, 13 в реанимации.
- Участники протестов в Бишкеке заявили, что собираются назначить народное правительство и выбрать нового премьер-министра. Пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева выступила с заявлением, что Сооронбай Жээнбеков «контролирует ситуацию», однако президент Кыргызстана не исключил, что итоги выборов в парламент республики могут быть отменены.
- На Камчатке в притоке реки Налычева, впадающей в Авачинский залив, обнаружены ненормальные изменение цвета воды и плотные отложения на дне. В нескольких километрах от устья находится Козельский полигон с химикатами, с которого уже случались утечки.
- Европейский союз решил отозвать для консультаций часть послов, аккредитованных в Беларуси, сообщил МИД Польши. Ранее МИД Беларуси сообщил, что Польше и Литве предложено сократить число своих дипломатов в стране. Литва уже решила отозвать главу своего диппредставительства.
- Президент США Дональд Трамп покинул военно-медицинский центр, где лечился от COVID-19, и на вертолете направился в Белый дом. Он пообещал в скором времени вернуться к участию в предвыборной кампании.
- В Москве за сутки от COVID-10 умерли 31 человек. Накануне умерли 27 заболевших.
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Теги:COVID-19, трамп, акции протеста, кыргызстан, камчатка
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