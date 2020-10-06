Протестующие в Кыргызстане захватили Белый дом и освободили из СИЗО экс-президента Атамбаева

Протестующие против результатов выборов в Кыргызстане захватили Белый дом, где находится парламент и администрация президента, а также ворвались в здание Госкомитета национальной безопасности и освободили из под ареста бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщают портал 24.kg и корреспонденты российских СМИ.

обновлено (3:17 мск 06.10.20) Уточнены данные о пострадавших в ходе беспорядков, добавлены слова пресс-секретаря президента

Как видно на съемке с дрона, опубликованной Sputnik Кыргызстан, из окон захваченного Белого дома летят бумаги, а участки площади перед зданием охвачены огнем.

Как сообщает портал 24.kg, захватившие здание парламента люди жгут кабинеты депутатов и устраивают погромы внутри. Некоторые выходят из Белого дома с «сувенирами», то есть совершают акт мародерства.

По утверждениям пресс-секретаря нынешнего президента страны Сорронбая Жээнбекова, глава государства работал из Белого дома до поздней ночи и покинул администрацию прямо перед штурмом.

На фото из соцсетей граждане Кыргызстана позируют на фоне портрета нынешнего президента страны Сорронбая Жээнбеков. Утверждается, что снимок сделан в интерьерах Белого дома

Беспорядки после объявления результатов парламентских выборов начались в столице республики Бишкеке в понедельник. Ночью 6 октября граждане проломили ворота ворвались на территорию ГКНБ и в результате переговоров с контрразведкой

освободили бывшего президента Асламбека Атамбаева из изолятора комитета.

Летом 2019 года Атамбаева лишили неприкосновенности и попытались задержать по делу об экономических преступлениях. Правоохранители встретили вооруженное сопротивление сторонников экс-президента в его резиденции, сам Атамбаев также встретил силовиков с оружием в руках.

23 июня 2020 года Атамбаева приговорили к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы, он содержался в СИЗО ГКНБ.

На опубликованных Sputnik кадрах видно, как толпа выносит Атамбаева из изолятора.

На митинг в Бишкеке сегодня вышли несколько тысяч человек. Демонстрацию организовали сразу несколько оппозиционных партий, которые не смогли преодолеть порог в 7% голосов и не прошли в Жогорку Кенеш — парламент страны. Лидеры политических движений и их сторонники требуют аннулировать результаты голосования.

Фото: kloop.kg

Встреча на площади переросла в жестокие столкновения с полицией. Протестующие применяли коктейли Молотова, жгли и переворачивали милицейские машины. Силовики в ответ пускали газ, закидывали толпу светошумовыми гранатами и стреляли резиновыми пулями.

Минздрав сообщает о 130 пострадавших. Среди них — бывший пресс-секретарь президента республики, депутата парламента Жанар Акаев (его силовики ранили резиновой пулей) и несколько милиционеров (их толпа закидала камнями). Как отмечает 24.kg, данные о пострадавших не обновляются из-за отсутствии связи, а врачи боятся выезжать в центр города из-за погромов. Медики в соцсетях сообщают, что на улицах «очень много раненых». По данным завотделением реанимации Центра скорой помощи Бишкека Егор Борисова, погромщики нападают на фельдшеров, избивают их и разворовывают содержимое карет «скорой».

Накануне в стране состоялись выборы в парламент, явка составила 56,5%. Преодолеть семипроцентный барьер удалось лишь четырем партиям, три из которых — проправительственные. Всего на выборах были представлены 16 политических объединений, оппозиция сообщает о масштабных фальсификациях и требует пересмотра результатов.