Суд в Екатеринбурге оправдал мужчину по обвинению в угрозе убийством после конфликта с высокопоставленным следователем

В Екатеринбурге 4 участок мирового суда Ленинского района оправдал молодого инженера Антона Истомина, который год назад вступил в конфликт с заместителем начальника Следственного комитета по Октябрьскому району города Артемом Халиловым. По версии следствия, 24-летний парень угрожал убийством их коллеге.

Конфликт произошел у аппарата для подкачки шин на одной из автозаправочных станций города. Как уже рассказывала «Новая газета», в очередь вклинился высокопоставленный сотрудник СК, приехавший на АЗС на «Лексусе» золотого цвета. 24-летний Истомин автохама без очереди не пропустил.

Сразу после конфликта в отношение Антона было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК «Угроза убийством», которое вели сразу пять следователей по особо важным делам следственного управления областного СК. При этом заявления самого Истомина правовой поддержки в правоохранительных органах не нашли.

«В судебном процессе следствие не представила доказательств вины Истомина, кроме собственно показаний Халилова, — рассказала «Новой газете» Елена Афанасьева, адвокат обвиняемого. — Показания потерпевшего судья просто сравнила с видеозаписью с АЗС, которая полностью опровергает слова Халилова. Других доказательств у следствия не было».