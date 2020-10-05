«Норникель» оценил ущерб от разлива топлива под Норильском в 21,4 млрд рублей. Это почти в семь раз ниже, чем оценка Росприроднадзора

Компания «Норникель» заключила, что ущерб от разлива топлива на ТЭЦ-3 под Норильском в конце мая составляет 21,4 миллиарда рублей. Об этом компания сообщила на своем сайте.

В сообщении отмечается, что компания, с самого начала после инцидента действовавшая оперативно и делавшая все возможное для минимизации ущерба, готова провести все необходимые мероприятия по устранению последствий аварий. Поэтому, поясняют в компании, их оценка ущерба гораздо меньше оценки Росприроднадзора.

«НТЭК считает, что при определении размера вреда водным объектам и почве Росприроднадзор допустил серьезное отступление от действующих методик расчета размера вреда окружающей среде, а также правоприменительной практики», — заявила «Норникель».

В компании утверждают, что Росприроднадзор допустил ошибку, принимая коэффициент длительности негативного воздействия в максимально возможном размере равном 5. Также, по мнению компании, Росприроднадзор завысил объем топлива, попавшего в воду, площадь поврежденной почвы и включил в расчеты не только нефтепродукты, но и другие вещества, которые могли повлиять на почву.

По предварительным подсчетам компании, она уже потратила около 12 млрд рублей на устранение последствий аварии и поэтому, эта сумма должна учитываться в конечных подсчетах ущерба.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что озвученная «Норникелем» сумма в разы меньше, чем оценки «самых лояльно настроенных к компании экологов». «Обращаю внимание, что компания еще ничего не погасила и не внесла даже рубля», — сказала Радионова.

Ранее Росприроднадзор подал иск в суд на «Норильско-Таймырскую энергетическую компанию» (входит в «Норникель») с требованием возместить ущерб в размере почти 148 млрд рублей, причиненный экологии в связи с разливом дизельного топлива из хранилища № 5 ТЭЦ-3 Норильска.

Помимо этого, всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) оценил затраты на восстановление водных биологических ресурсов в 40 млрд рублей. В институте считают, что на это уйдет 18 лет.