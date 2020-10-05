«Аритмия, сильные боли в груди, бессонница»: адвокат рассказал о состоянии находящегося в минском СИЗО колумниста «Новой» Шклярова

У российского политтехнолога и постоянного автора «Новой газеты» Виталия Шклярова, который находится в минском СИЗО, резко ухудшилось состояние здоровья после того, как он перенес коронавирус без лечения. Об этом сообщил адвокат Антон Гашинский, защищающий интересы Шклярова

«Фактически перенес заболевание без единой таблетки. После болезни он очень сильно похудел. А в пятницу стало известно, что у него посткоронавирусный синдром: начались проблемы с сердцем, аритмия, сильные боли в груди, бессонница. Сегодня при посещении СИЗО адвокатом его не вывели. Завтра буду пробовать его утром посетить. Не знаю, будет ли он живой», — заявил Гашинский в разговоре с TUT.BY.

8 сентября Шкляров стал себя плохо чувствовать, у него были боль в мышцах, недомогание и температура на протяжении нескольких дней. Однако в СИЗО ему не стали делать тест на COVID-19 и отказались его лечить. Позже политтехнологу сделали тест, который показал наличие в его организме антител.

Шклярова задержали в Минске за 10 дней до выборов президента Беларуси: по версии силовиков, он помогал блогеру Сергею Тихановскому, когда тот пытался выдвинуться кандидатом в президенты. Политтехнолог отрицает обвинения и считает, что его преследуют по политическим мотивам из-за его материалов о ситуации в Беларуси. Официально Шклярову предъявили обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК РБ): по этой статье ему грозит до трех лет лишения свободы.