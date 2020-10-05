Суд вновь не отобрал присяжных по делу сестер Хачатурян

Мосгорсуд вновь не отобрал присяжных заседателей для участия в рассмотрении уголовного дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, потому что потерпевшие заболели коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Из-за того, что вся семья погибшего Михаила Хачатуряна заразилась коронавирусом и вынуждена соблюдать карантин, отбор присяжных отложили до 5 ноября.

Первый отбор коллегии присяжных был запланирован на 31 августа и также не состоялся. Потерпевшие на тот момент уже заразились коронавирусом и не явились в суд.

Дело сестер Хачатурян — Ангелины, Крестины и Марии — началось в июле 2018 года. Их обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Потерпевшими признали других членов семьи Хачатуряна.

Защита утверждает, что девушки действовали в рамках необходимой самообороны после истязательств, побоев и сексуального насилия со стороны отца. Исследования, назначенные СК, подтвердили что психические расстройства появились у девушек из-за насилия со стороны отца.

При этом из основного дела выделены материалы в отношении младшей сестры Марии, так как она была признана экспертами невменяемой. Следствие посчитало, что она нуждается в принудительном лечении. Дело Марии будет рассматривать Бутырский суд Москвы в закрытом режиме.