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№ 109 от 5 октября 2020Читать номер
Суд вновь не отобрал присяжных по делу сестер Хачатурян
Мосгорсуд вновь не отобрал присяжных заседателей для участия в рассмотрении уголовного дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, потому что потерпевшие заболели коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Из-за того, что вся семья погибшего Михаила Хачатуряна заразилась коронавирусом и вынуждена соблюдать карантин, отбор присяжных отложили до 5 ноября.
Первый отбор коллегии присяжных был запланирован на 31 августа и также не состоялся. Потерпевшие на тот момент уже заразились коронавирусом и не явились в суд.
Дело сестер Хачатурян — Ангелины, Крестины и Марии — началось в июле 2018 года. Их обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Потерпевшими признали других членов семьи Хачатуряна.
Защита утверждает, что девушки действовали в рамках необходимой самообороны после истязательств, побоев и сексуального насилия со стороны отца. Исследования, назначенные СК, подтвердили что психические расстройства появились у девушек из-за насилия со стороны отца.
При этом из основного дела выделены материалы в отношении младшей сестры Марии, так как она была признана экспертами невменяемой. Следствие посчитало, что она нуждается в принудительном лечении. Дело Марии будет рассматривать Бутырский суд Москвы в закрытом режиме.
Несогласные с результатами выборов в Кыргызстане начали штурмовать здание парламента, милиция применила слезоточивый газ
Жители Бишкека собрались на центральной площади Ала-Тоо, чтобы выразить протест против предварительных результатов выборов в парламент Кыргызстана. К концу дня некоторые из них начали штурмовать Белый дом, милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, сообщает агентство РИА Новости.
По оценкам агентства, на площадь сегодня вышли несколько тысяч человек. Митинг организовали сразу несколько оппозиционных партий, которые не смогли преодолеть порог в 7% голосов и не прошли в Жогорку Кенеш — парламент страны. Лидеры политических движений и их сторонники требуют аннулировать результаты голосования. Параллельно с этим горожане собрались у Театра оперы и балета, позже два митинга объединились.
«Мы открыто выражаем недовольство на улице! Грязным выборам — нет! Мы не признаем их! Коррупционеры и бандиты должны сидеть в тюрьме. Там их место, а не в парламенте. Мы должны вместе бороться. Наши отцы пролили кровь за родную землю, а нынешние власти продают ее. Мы должны настойчиво предлагать аннулировать выборы», — заявил во время акции лидер партии «Республика» Мирлан Жээнчороев.
Накануне в стране состоялись выборы в парламент, явка составила 56,5%. Преодолеть семипроцентный барьер удалось лишь четырем партиям, три из которых — проправительственные. Всего на выборах были представлены 16 политических объединений, оппозиция сообщает о масштабных фальсификациях и требует пересмотра результатов.