Несогласные с результатами выборов в Кыргызстане начали штурмовать здание парламента, милиция применила слезоточивый газ

Жители Бишкека собрались на центральной площади Ала-Тоо, чтобы выразить протест против предварительных результатов выборов в парламент Кыргызстана. К концу дня некоторые из них начали штурмовать Белый дом, милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, сообщает агентство РИА Новости.

По оценкам агентства, на площадь сегодня вышли несколько тысяч человек. Митинг организовали сразу несколько оппозиционных партий, которые не смогли преодолеть порог в 7% голосов и не прошли в Жогорку Кенеш — парламент страны. Лидеры политических движений и их сторонники требуют аннулировать результаты голосования. Параллельно с этим горожане собрались у Театра оперы и балета, позже два митинга объединились.

«Мы открыто выражаем недовольство на улице! Грязным выборам — нет! Мы не признаем их! Коррупционеры и бандиты должны сидеть в тюрьме. Там их место, а не в парламенте. Мы должны вместе бороться. Наши отцы пролили кровь за родную землю, а нынешние власти продают ее. Мы должны настойчиво предлагать аннулировать выборы», — заявил во время акции лидер партии «Республика» Мирлан Жээнчороев.

Накануне в стране состоялись выборы в парламент, явка составила 56,5%. Преодолеть семипроцентный барьер удалось лишь четырем партиям, три из которых — проправительственные. Всего на выборах были представлены 16 политических объединений, оппозиция сообщает о масштабных фальсификациях и требует пересмотра результатов.