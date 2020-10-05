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№ 109 от 5 октября 2020Читать номер
«Гринпис»: Загрязнения у берегов Камчатки угрожают наследию ЮНЕСКО. В бухтах акватории зафиксированы пятна и желтая пена
Российская команда «Гринпис» зафиксировала загрязнения в акватории Халактырского пляжа на Камчатке и соседних бухтах. О результатах экспедиции сообщается на сайте организации.
«В разных местах мы наблюдали на поверхности океана желтоватую пену, вода также непрозрачная. В одной из локаций мы нашли мертвых животных. Пятно, а правильнее даже сказать некий объем, потому что оно не только на поверхности, но еще и на глубине, движется вдоль побережья», — рассказал руководитель климатического проекта «Гринпис» в России Василий Яблоков.
Экологи осмотрели бухту Спасения и ряд других, расположенных к югу от Петропавловска-Камчатского. Они утверждают, что одно из пятен неизвестного происхождения движется в сторону заказника «Вулканы Камчатки», который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Тем временем прибывший на место катастрофы глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин не считает, что произошедшее вызвано причинами техногенного характера. «Никаких превышений ПДК по нефтепродуктам ни в воде, ни на суше нет», — сообщил он, добавив, что случившееся нельзя назвать катастрофой, так как «ни один человек не погиб», а серферы, первыми сообщившие о загрязнении воды, получили лишь ожог роговицы глаз, которые лечатся «каплями и растворами».
Как заявил «Новой» представитель Гринпис Владимир Чупров, заявление Кобылкина было корректным, стоит дождаться расширенных результатов анализов. «Гринпис» представит подробные результаты собственных исследований в течение двух дней.
2 октября жители полуострова сообщили о множестве трупов морских животных и беспозвоночных, выброшенных на берег Тихого океана. Правоохранители возбудили сразу несколько уголовных дел, а власти региона рассматривают три возможных причины произошедшего. Среди них — техногенное загрязнение, связанное с деятельностью человека, «поведение водорослей» и сейсмическая активность.
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