Кунцевский суд Москвы отказал в ходатайстве ФСИН о продлении испытательного срока экс-фигуранту «московского дела» Егору Жукову. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат правозащитной группы «Агора» Леонид Соловьев.

Суд прислушался к просьбе адвоката отказать в запросе ФСИН о продлении испытательного срока Жукову, приговоренному к трем годам условно по делу об участии в «массовых беспорядках».

Инспекция подала заявление на продление срока из-за того, что Жуков не посетил учреждение в августе. По решению суда он должен был «отмечаться» раз в месяц.

Как уточняет Соловьев, Жуков не нарушал обязательства после того, как ему вынесли предупреждение. Поэтому суд посчитал продление срока излишним. Адвокат также подчеркнул, что у Жукова была уважительная причина, чтобы не явиться: 30 августа на него напали.

Напомним, что в июле и августе на Жукова были совершены нападения. В первый раз активисту удалось скрыться от неизвестных, во второй — Жуков получил травмы. Полиция возбудила уголовное дело о побоях (ст. 116 УК).

Егор Жуков — нынешний ведущий радиостанции «Эхо Москвы» и внештатный сотрудник «Новой». Его задержали в Москве летом прошлого года по подозрению в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК) на митинге из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Затем дело о массовых беспорядках было переквалифицировано на призывы к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК) из-за видеороликов, которые Жуков разместил на своем канале на YouTube в 2012–2017 годах. В декабре 2019 года Жукова приговорили к трем годам лишения свободы условно.