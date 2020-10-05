«Новая» потребовала от Минприроды Камчатки опубликовать скрытые данные о Козельском полигоне ядохимикатов 

«Новая» направила запрос в Минприроды Камчатки с требованием опубликовать данные о содержании металлов в подземных и поверхностных водах Козельского полигона ядохимикатов в сравнении с нормами СанПина. Эта информация была скрыта.

Ранее правительство Камчатского края разместило на своем сайте отчет «Мониторинг Козельского полигона захоронения ядохимикатов и пестицидов». «Новая» заметила, что согласно оглавлению на страницах 20-21 должна размещаться таблица «Содержание металлов в подземных и поверхностных водах Козельского полигона захоронения пестицидов и ядохимикатов в сравнении с нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01 в (мг/л)».

В самом документе ее не оказалось. «Новая» попросила региональное министерство сообщить, есть ли соответствие между превышением предельно допустимой концентрации металлов на Козельском полигоне и пробами, взятыми в Авачинской бухте, где недавно были обнаружены трупы сотен морских животных.

Кроме того, редакция обратилась к главе Росприроднадзора Светлане Радиновой с просьбой сообщить, какие меры ее ведомство принимает для установления причин и ликвидации последствий катастрофы на Камчатке.

В пятницу 2 октября жители полуострова сообщили о множестве трупов морских животных и беспозвоночных, выброшенных на берег Тихого океана. Активисты Гринписа опубликовали снимки со спутника, на которых видно, что источником загрязнения предположительно могла стать река Налычева. На берегу притока этой реки находится Козельский полигон ядохимикатов и пестицидов.

Власти региона сейчас рассматривают три возможных причины произошедшего. Среди них — техногенное загрязнение, связанное с деятельностью человека, «поведение водорослей» и сейсмическая активность. По словам губернатора Владимира Солодова, говорить о точных причинах катастрофы можно будет после того, как ученые из московских центров токсикологии, химии и биологии проанализируют состав взятой в океане воды.