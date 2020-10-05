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№ 109 от 5 октября 2020Читать номер
Глава Дагестана Владимир Васильев ушел в отставку
Владимир Васильев ушел в отставку с поста главы Дагестана по собственному желанию. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Временно исполняющим обязанности главы региона президент Владимир Путин назначил Сергея Меликова. Васильев займет должность советника президента.
В конце сентября РБК, ссылаясь на свои источники, сообщил, что в Кремле обсуждают отставку 71-летнего главы Дагестана и объясняют это его возрастом и соотвественными проблемами со здоровьем. По данным издания, Васильев сам хотел покинуть свой пост в связи с этими факторами.
55-летний Сергей Меликов является сенатором Совета Федерации от Ставропольского края с сентября 2019 года. Также он известен длительной карьерой в силовых структурах — до назначения в СФ Меликов выполнял обязанности главнокомандующего войсками национальной гвардии России. До этого, в 2014-2016 годах, был полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
Владимир Васильев был назначен врио главы Дагестана в октябре 2017 года, а через год официально утвержден. Тогда СМИ писали, что на должность рассматривался замглавы Росгвардии Сергей Меликов, однако он отказался от предложения возглавить республику.
До вступления в должность Васильев возглавлял фракцию «Единой России» в Госдуме. С его приходом на должность были произведены существенные перестановки. Например, в середине января 2018 года по инициативе Владимира Васильева из Москвы в Дагестан прибыл целый правоохранительный десант для проведения комплексной проверки деятельности чиновников из ряда ведомств. Следственный комитет тогда предъявил обвинения в превышении должностных полномочий мэру Махачкалы Мусаеву.
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