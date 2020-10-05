«Мы пытались спустить на тормозах всю эту шумиху»: опубликована стенограмма разговора Путина и Клинтона о гибели подводной лодки «Курск»

На сайте цифровой библиотеки Билла Клинтона 29 августа 2019 года опубликовали стенограммы телефонных и личных разговоров президента США и сотрудников его администрации с Владимиром Путиным. На это обратила внимание «Медуза».

Документы датированы 1999–2001 годами. Большинство из них имели гриф «секретно». Одна стенограмма начинается с разговора Клинтона и Путина о последствиях гибели подлодки «Курск» в 2000 году.

Согласно опубликованной стенограмме, Клинтон начал разговор с соболезнований в связи с трагедией и выразил мнение, что Путину «наверное, пришлось столкнуться со множеством критики».

В ответ на это Путин сказал, что «хорошего выбора» у него не было и что если бы он «сразу спустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней», то его рейтинги «выросли бы».

«Как ни странно, последующие опросы показали, что этот инцидент не повлиял на мое положение. Но я очень боюсь, что нечто подобное может повториться», — заявил Путин.

Он рассказал Клинтону, что в корпусе подлодки была дыра «размером около двух метров, через которую затопило первые три отсека»: «Я даже не знаю, как мы можем вытащить тела». Судя по стенограмме разговора с Клинтоном, Путин какое-то время знал, что моряки погибли, но не раскрывал эту информацию.

«Мы пытались спустить на тормозах всю эту шумиху, но некоторые люди странные, и они просто продолжали ее подпитывать», — признался Путин.

В день, когда затонула подлодка, 12 августа 2000 года (на 97-й день президентства Путина) президент уехал в отпуск в Сочи. О катастрофе ему сообщили только следующий день, а общественности — только 14 августа.

Путин прервал отпуск и уехал из Сочи только спустя пять дней. За это он был подвергнут критике в прессе.

После встречи с Клинтоном Путин дал интервью телеведущему Ларри Кингу. Отвечая на вопрос о том, что случилось с «Курском», Путин, улыбаясь, сказал: «Она утонула». Только 22 августа власти официально признали гибель моряков подлодки. В результате погибли все 118 моряков, находившиеся на борту.

«Курск» стал первой крупной катастрофой при Владимире Путине и во многом предопределил поведение властей во время чрезвычайных ситуаций.