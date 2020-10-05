Более 600 правозащитников, историков и общественных деятелей подписали заявление в поддержку историка Юрия Дмитриева

Более 600 правозащитников, историков, журналистов, общественных деятелей, писателей и режиссеров подписали заявление в поддержку историка Юрия Дмитриева. Об этом сообщают «МБХ медиа» со ссылкой на Правозащитный совет Санкт-Петербурга.

«Позорный процесс, затеянный пакостниками и фальсификаторами истории, происходил не при царе, не при Ленине, не при Сталине, не во времена оттепели, застоя, перестройки. И даже не в начале ХХI века. Это происходит здесь и сейчас. Не оставайтесь безмолвными», — говорится в сообщении совета.

29 сентября Верховный суд Карелии увеличил срок главе карельского «Мемориала» Дмитриеву до 13 лет колонии. Ранее Петрозаводский городской суд приговорил Дмитриева к 3,5 годам лишения свободы, с учетом отбытого в СИЗО срока он должен был освободиться уже в ноябре.

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Тогда историка признали виновным по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК), а по статье о развратных действиях — оправдали (ч. 3 ст. 135 УК).

После этого и адвокаты историка, и сторона обвинения подали жалобы на приговор. Прокуратура потребовала увеличить срок наказания до 13 лет колонии строгого режима, а защитники настаивали на вынесении оправдательного приговора по всем статьям.

Франция и Германия потребовали «освободить Юрия Дмитриева и положить конец атакам на гражданское общество в России».

Юрий Дмитриев — историк-любитель, глава карельского отделения «Мемориала», участник экспедиций, открывший места массовых расстрелов на северо-западе России. Его соратники считают, что его преследуют за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах репрессий.