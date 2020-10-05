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№ 109 от 5 октября 2020

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Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили трем ученым за открытие вируса гепатита C

Общество1 824

1 824
 

Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили Харви Альтеру, Майклу Хогтону и Чарльзу Райсу за открытие гепатита C. Церемония вручения наград транслировалась в YouTube-канале Нобелевского комитета.

Харви Альтер и Чарльз Райс изучали вирусы гепатита в США. Майкл Хогтон — ученый из Великобритании, но научной деятельностью занимается в одном из университетов Канады.

«Открытие вирусов гепатита А и В было важным шагом вперед, однако большинство случаев гепатита, передаваемого через кровь, оставались необъяснимыми. Открытие вируса гепатита С помогло выявить причину оставшихся случаев хронического гепатита и позволило создать тесты для анализа крови и новые лекарства, которые спасли миллионы жизней», — рассказали в Нобелевском комитете.

Премию в этой области ученым присуждают с 1901 года. Ее в разное время получали Эмиль Адольф фон Беринг, разработавший сыворотку против дифтерии, открывшие инсулин Фредерик Бантинг и Джон Маклеод, разработчики метода магнитно-резонансной томографии Пол Лотербур и Питер Мэнсфилд, а также Александр Флеминг, Эрнест Чейн и Говард Флори за открытие пенициллина.

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Теги:
sn, ученые, медицина, нобелевская премия
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