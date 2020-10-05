Минпросвещения объявило о переводе московских школ на «дистанционку» из-за роста заболеваемости COVID-19, но затем опровергло это

В Москве из-за роста заболеваемости COVID-19 школы переведут на дистанционное обучение, сообщает Интерфакс со ссылкой на замминистра просвещения Виктора Басюка.

Он добавил, что, наряду с Москвой, на дистанционный режим переведут школы в Сахалине и Ульяновской области.

ОБНОВЛЕНО 13:20 Уже после слов замминистра Басюка Министерство просвещения сообщило, что информация о переводе школ на дистанционное обучение «недостоверна». «Никаких решений о массовом закрытии каких-то школ нет».

4 октября Басюк заявил, что более тысячи случаев заражения коронавирусом выявили среди работников учебных заведений России в первую неделю сентября, однако уверил, что централизованных решений со стороны Минпросвещения по переводу школ онлайн-формат, по его словам, не будет.

В Минобрнауки России заявляли, что пока не планируют переводить высшие учебные заведения страны на «дистанционку» из-за распространения COVID-19. Однако Плехановский университет и Московский архитектурный институт 4 октября уже перевели студентов на онлайн-обучение из-за коронавируса.

Ранее Собянин предписал школам уйти на двухнедельные каникулы, с 5 по 18 октября, для снижения заболеваемости COVID-19, добавив, что, детские сады (дошкольные группы) продолжат работать по обычному графику.

Мэр Москвы также попросил пожилых москвичей не выходить на улицу без необходимости. Департамент здравоохранения Москвы при этом впоследствии расширил список рекомендаций по соблюдению режима изоляции во время пандемии COVID-19. В него вошли беременные женщины и женщины в послеродовом периоде, люди с нарушениями иммунной системы и другие категории граждан.