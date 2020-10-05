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Хроника необъявленной волны. Как Москва и регионы России переживают новый пик COVID-19

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№ 109 от 5 октября 2020

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Армения сообщила о ракетном обстреле Степанакерта, Азербайджан — об атаке на город Гянджа 

Политика1 605

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В Минобороны Армении заявили, что силы Азербайджана нанесли ракетные удары по Степанкерту. Об этом в своем фейсбуке сообщила пресс-секретарь оборонного ведомства Шушан Степанян.

Представитель министерства уточнила, что столкновения продолжаются и «противник возобновил наступательные действия в южном направлении». Об ударах на город также сообщает корреспондент агентства РИА Новости, который сейчас находится в зоне конфликта. Местные власти призвали мирных жителей покинуть город «во избежании новых жертв».

В свою очередь Баку обвинил Ереван в обстреле городов Бейлаган, Барда и Тертер вокруг Нагорного Карабаха, а также в атаке на азербайджанский город Гянджа. Армения отрицает обстрел этого города и считает появление этой информации провокацией.

Столкновения в Нагорном Карабахе продолжаются вот уже вторую неделю: конфликт в регионе обострился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в нападении и сообщают о сотнях раненых и погибших. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике, Армении и Азербайджане объявили мобилизацию.

Теги:
sn, нагорный карабах, азербайджан, армения

Более 70% россиян заявили о неготовности сделать прививку от COVID-19

Общество1 358

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73% россиян заявили, что не готовы сделать прививку от COVID-19. Это следует из данных опроса «Единой России». 23% заявили, что готовы привиться от COVID-19.

Абсолютное большинство опрошенных — 93% — считают, что вакцинацию нужно проводить на добровольной основе, остальные 7% уверены, что прививки необходимо сделать обязательными для всех.

Привиться российской вакциной не против 24% опрошенных, однако 13% предпочли бы зарубежную. При этом 63% респондентов заявили, что им все равно, чье производство, и самое главное, чтобы вакцина была эффективная.

52% опрошенных заявили, что ожидают второй волны пандемии, при этом 11% не верят в существование COVID-19.

22 сентября Минздрав разрешил клинические испытания вакцины от COVID-19, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН.

О регистрации первой российской вакцины «Спутник V» президент Владимир Путин объявил 11 августа, в гражданский оборот ее первую партию выпустили 8 сентября. Вакцину разработал центр имени Гамалеи совместно с институтом Минобороны.

Ассоциация организаций по клиническим исследованиям предлагала отложить регистрацию до завершения испытаний на нескольких тысячах человек. Вопросы к вакцине возникли и у ряда западных ученых, центр имени Гамалеи сообщал, что направил им развернутые ответы.

Теги:
вакцины, ng
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