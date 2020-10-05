В Минобороны Армении заявили, что силы Азербайджана нанесли ракетные удары по Степанкерту. Об этом в своем фейсбуке сообщила пресс-секретарь оборонного ведомства Шушан Степанян.

Представитель министерства уточнила, что столкновения продолжаются и «противник возобновил наступательные действия в южном направлении». Об ударах на город также сообщает корреспондент агентства РИА Новости, который сейчас находится в зоне конфликта. Местные власти призвали мирных жителей покинуть город «во избежании новых жертв».

В свою очередь Баку обвинил Ереван в обстреле городов Бейлаган, Барда и Тертер вокруг Нагорного Карабаха, а также в атаке на азербайджанский город Гянджа. Армения отрицает обстрел этого города и считает появление этой информации провокацией.

Столкновения в Нагорном Карабахе продолжаются вот уже вторую неделю: конфликт в регионе обострился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в нападении и сообщают о сотнях раненых и погибших. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике, Армении и Азербайджане объявили мобилизацию.