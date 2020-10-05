Более 70% россиян заявили о неготовности сделать прививку от COVID-19

73% россиян заявили, что не готовы сделать прививку от COVID-19. Это следует из данных опроса «Единой России». 23% заявили, что готовы привиться от COVID-19.

Абсолютное большинство опрошенных — 93% — считают, что вакцинацию нужно проводить на добровольной основе, остальные 7% уверены, что прививки необходимо сделать обязательными для всех.

Привиться российской вакциной не против 24% опрошенных, однако 13% предпочли бы зарубежную. При этом 63% респондентов заявили, что им все равно, чье производство, и самое главное, чтобы вакцина была эффективная.

52% опрошенных заявили, что ожидают второй волны пандемии, при этом 11% не верят в существование COVID-19.

22 сентября Минздрав разрешил клинические испытания вакцины от COVID-19, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН.

О регистрации первой российской вакцины «Спутник V» президент Владимир Путин объявил 11 августа, в гражданский оборот ее первую партию выпустили 8 сентября. Вакцину разработал центр имени Гамалеи совместно с институтом Минобороны.

Ассоциация организаций по клиническим исследованиям предлагала отложить регистрацию до завершения испытаний на нескольких тысячах человек. Вопросы к вакцине возникли и у ряда западных ученых, центр имени Гамалеи сообщал, что направил им развернутые ответы.