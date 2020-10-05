В России выявили еще 10 888 случаев заражения COVID-19

В России выявили 10 888 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Это максимум с 12 мая — тогда в России выявили 10 899 новых случаев COVID-19. Общее число зараженных за все время пандемии достигло 1 225 889.

В Москве за сутки выявлено 3537 новых заболевших COVID-19 — это максимум с 19 мая. В Санкт-Петербурге впервые с 21 мая выявили более 400 заразившихся коронавирусом за сутки — 407. В Московской области зарегистрировали 339 новых случаев COVID-19, в Ростовской области — 244, в Нижегородской области — 198.

За день скончались 117 человек с подтвержденным COVID-19. За все время пандемии в России умерли 21 475 человек.

Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 35 миллионов человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Чуть меньше чем за месяц число заболевших коронавирусом выросло на 8 миллионов — показатель 27 млн был преодолен 7 сентября.

Больше всего случаев заражения COVID-19 по-прежнему в США (7,4 млн), затем — в Индии (6,5 млн) и Бразилии (4,9 млн). Россия — на четвертом месте.