Основатель «Русского блока» в Крыму потребовал добавить в учебники истории полуострова сведения об «украинской оккупации» и «русской весне»

Экс-депутат Верховного совета Крыма, основатель «Русского блока» Александр Свистунов адресовал министру просвещения России Сергею Кравцову заявление от имени всей «патриотической общественности» Крыма. Оно опубликовано на странице Свистунова в фейсбуке.

Депутат просит отозвать из школ и библиотек вторую часть учебника «История Крыма. 10 класс», так как, по его мнению, в учебнике «откровенно лживо и тенденциозно описана история постсоветского периода полуострова, начиная с 1991 года и вплоть до Воссоединения Крыма с Россией в 2014 году».

Свистунова возмутило, что авторы учебника «не признают факта украинской оккупации Крыма и Севастополя» и что в нем «отсутствует описание национально-освободительной борьбы жителей полуострова». Он выразил мнение, что новый учебник должен быть написан «независимыми российскими историками», а не «багровской профессурой, много лет пресмыкавшейся перед украинским режимом».

В министерстве просвещения, напротив, выразили мнение, что пособие разрабатывалось квалифицированными специалистами: «Они опирались исключительно на действующие нормы исторического образования без каких-либо политических пристрастий», — приводит слова пресс-службы ведомства «Коммерсант». Один из авторов пособия также заявил изданию, что слова Свистунова субъективны.

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Это не первый случай, когда вокруг учебника по истории в Крыму возникают споры: в мае 2019 года власти Крыма заявили, что из школьного учебника по истории для 10 класса уберут главу о сотрудничестве крымских татар с немецкими войсками во время Великой отечественной войны.

Поводом стала просьба Совета крымских татар, адресованная главе Крыма Сергею Аксенову, изъять учебник. В их обращении утверждалось, что крымские татары в нем описаны как коллаборанты, пособники немецких оккупантов, враги советской власти и мусульмане, ненавидящие русских. При этом в Минпросвещения говорили, что такого учебного пособия нет в федеральном перечне учебников.