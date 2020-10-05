РБК: СК возбудил дело против банкира Алексея Ананьева о даче взяток чиновникам Пенсионного фонда России

Следственный комитет России 30 сентября возбудил уголовное дело по статьям о даче и получении взяток против бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, сообщает РБК со ссылкой на источник в следственных органах.

Дело также возбудили против сотрудников IT-компаний «РедСис» и «Техносерв», которые ранее были подконтрольны Ананьеву, и нескольких руководителей департаментов Пенисионного фонда России (ПФР).

«Госслужащие предложили бизнесменам [в т.ч. Ананьеву — ред.] на постоянной основе предоставлять за денежное вознаграждение служебную информацию о предстоящих госзакупках и помогать организациям, которые входят в группу компаний „РедСис“ [контрагент ПФР — ред.], выигрывать торги и реализовывать госконтракты», — сообщил изданию источник в СКР.

По версии следствия с 2016 по 2019 год компании Ананьева и бенефициарного владельца «РедСис» Сергея Гордеева заплатили чиновникам ПФР 210 миллионов рублей.

В сентябре 2019 года суд заочно арестовал бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых по делу о растрате более 102 миллиардов рублей (ч. 4 ст. 160 УК).

Тогда же следователь в суде и рассказал, что Алексея Ананьева проверяют на причастность ко взяткам бывшему замглавы Пенсионного фонда Алексею Иванову. Иванова арестовали в июле 2019 года по обвинению в получении более 4 миллионов рублей от своего подрядчика — системного интегратора «Техносерв» бизнесменов Ананьевых, где ранее Иванов работал сам.

Ананьевы владели Промсвязьбанком до декабря 2017 года, затем Центробанк ввел в нем временную администрацию. Позже регулятор обнаружил пропажу кредитных досье на сумму более 109 миллиардов рублей и попытку вывода средств по сложной схеме накануне введения санации.

В 2018 году банк передали Росимуществу и назначили основным банком по гособоронзаказу. В июле 2020 года СК возбудил против братьев Ананьевых новые уголовные дела по делу о хищениях в Промсвязьбанке.