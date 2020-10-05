Губернатор Камчатки назвал три возможных причины экологической катастрофы у Тихого океана

Власти Камчатского края изучают три версии загрязнения берега Тихого океан, где недавно были обнаружены трупы сотен морских животных. Об сообщает губернатор региона Владимир Солодов на сайте края.

«Среди возможных вариантов, которые стали отрабатываться, — версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека, с разливами каких-то веществ», — заявил он. Солодов добавил, что, по его версии, причина бедствия может быть связана с природными явлениями, «с поведением водорослей, которых во время шторма вынесло на береговую линию».

Третья версия, озвученная властями, — сейсмическая активность. Солодов добавил, что сейчас говорить о какой-то конкретной версии у властей нет оснований, потому что они ждут «расширенных результатов проб».

По более ранней версии официальных властей, в воде был превышен уровень допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов и фенола. Однако экологи и эксперты говорили о возможном выбросе ядохимикатов и пестицидов с военного полигона Козельский.

ОБНОВЛЕНО 09:20 Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК материалы доследственной проверки о массовой гибели животных на Камчатке.

В Камчатском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды заявляли, что загрязнение прибрежной акватории Тихого океана на Камчатке произошло в придонном слое, поэтому первые пробы не показали значительных превышений содержания в воде нефтепродуктов и фенола.

Пробы воды, песка, донных отложений, образцы погибших моллюсков и животных, взятые с побережья Камчатки, власти направили на исследование в центры токсикологии, химии и биологии в Москву.

Вечером 2 октября жители края стали распространять информацию, что на побережье Тихого океана выбросило множество трупов морских животных и беспозвоночных. Выброс неизвестных веществ произошел на огромном Халактырском пляже.

Читайте также Эксперт: характер катастрофы на Камчатке говорит о связи с военными

Активисты Гринписа опубликовали космические снимки, на которых видно, что источником загрязнения предположительно могла стать река Налычева. На берегу притока Налычевой находится полигон с ядохимикатами Козельский, о котором в открытых источниках почти нет информации.