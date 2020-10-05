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«Прошу винить Российскую Федерацию» Почему погибла журналистка Ирина Славина?

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№ 109 от 5 октября 2020

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Что произошло за ночь 5 октября. Коротко

Общество921

Наталья Глуховакорреспондент

921
 
  • Губернатор Камчатки Владимир Солодов привел три возможных версии экологической катастрофы на берегу Тихого океана: по его мнению, это могут быть техногенное загрязнение, связанное с действиями человека, природное явление, связанное с «поведением водорослей», и сейсмическая активность. Он добавил, что ждет расширенных результатов проб.
  • В ходе мирных акций протеста в Беларуси в воскресенье силовики задержали более 220 человек, сообщает правозащитный центр «Весна». В Минске в «Марше освобождения политзаключенных» участвовало более 100 тысяч человек. Против протестующих в столице милиция применила водометы, один из них граждане вывели из строя.
  • 73% россиян заявили о неготовности сделать прививку от COVID-19, следует из данных опроса «Единой России». Абсолютное большинство опрошенных — 93% — считают, что вакцинацю нужно проводить на добровольной основе. 52% опрошенных заявили, что ожидают второй волны пандемии, при этом 11% не верят в существование COVID-19.
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев не согласился с тем, что у конфликта в Нагорном Карабахе нет военного решения: «Если международное сообщество не может обеспечить исполнение международных резолюций, Азербайджан сделает это сам», — считает он.
  • Следователи возбудили дело против экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, сообщает РБК. Ананьева подозревают в даче взяток руководителям департаментов Пенсионного фонда России за покровительство при заключении госконтрактов.
  • В Москве за сутки скончались 27 человек с COVID-19. Число заразившихся коронавирусом за все время пандемии в мире превысило 35 миллионов.

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Теги:
беларусь, ананьевы, вакцина, коронавирус, азербайджан, экология, камчатка, ng
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