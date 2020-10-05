Материалы
Рубрики
Темы
- Гибель Ирины Славиной и преследование журналистов6 материалов
- Война в Карабахе: главное и мнения двух сторон14 материалов
- Главные тексты недели4 материала
Свежий выпуск
№ 109 от 5 октября 2020Читать номер
Что произошло за ночь 5 октября. Коротко
Общество921
Наталья Глуховакорреспондент
921
- Губернатор Камчатки Владимир Солодов привел три возможных версии экологической катастрофы на берегу Тихого океана: по его мнению, это могут быть техногенное загрязнение, связанное с действиями человека, природное явление, связанное с «поведением водорослей», и сейсмическая активность. Он добавил, что ждет расширенных результатов проб.
- В ходе мирных акций протеста в Беларуси в воскресенье силовики задержали более 220 человек, сообщает правозащитный центр «Весна». В Минске в «Марше освобождения политзаключенных» участвовало более 100 тысяч человек. Против протестующих в столице милиция применила водометы, один из них граждане вывели из строя.
- 73% россиян заявили о неготовности сделать прививку от COVID-19, следует из данных опроса «Единой России». Абсолютное большинство опрошенных — 93% — считают, что вакцинацю нужно проводить на добровольной основе. 52% опрошенных заявили, что ожидают второй волны пандемии, при этом 11% не верят в существование COVID-19.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев не согласился с тем, что у конфликта в Нагорном Карабахе нет военного решения: «Если международное сообщество не может обеспечить исполнение международных резолюций, Азербайджан сделает это сам», — считает он.
- Следователи возбудили дело против экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, сообщает РБК. Ананьева подозревают в даче взяток руководителям департаментов Пенсионного фонда России за покровительство при заключении госконтрактов.
- В Москве за сутки скончались 27 человек с COVID-19. Число заразившихся коронавирусом за все время пандемии в мире превысило 35 миллионов.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных
Теги:беларусь, ананьевы, вакцина, коронавирус, азербайджан, экология, камчатка, ng
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником