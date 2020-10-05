Экс-секретаря администрации Хакасии приговорили к 8,5 годам колонии. ЕСПЧ признал ее арест незаконным

Абаканский суд Хакасии назначил фигурантам дела о взятках и создании криминальной группировки в Хакасии наказание в виде лишения свободы сроками от 4 до 16 лет. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Владимир Дворяк.

Бывшего руководиля администрацией главы Хакасии Владимира Бызова суд приговорил к 16 годам лишения свободы и штрафу в 85 миллионов рублей. Ранее гособвинение запрашивало для экс-чиновника 26 лет лишения свободы и штраф 360 миллионов рублей.

Ему инкриминировалось семь эпизодов взяток, мошенничество и создание криминальной организации, занимавшейся махинациями с госзакупками оборудования и лекарств для медучреждений республики.

Секретарю Бызова Екатерине Ковалевой, которая, по версии следствия, вела тайную бухгалтерию, назначили 8,5 лет лишения свободы. Ранее сторона обвинения запрашивала Ковалевой наказание в виде 16 лет лишения свободы и штраф в 90 миллионов рублей. В то же время адвокат подсудимой Владимир Дворяк добился компенсации своей подзащитной части денег, потраченных на защиту, из-за незаконного заключения под стражу.

Это стало возможным после того, как в декабре 2019 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что Ковалева содержалась под стражей необоснованно, и назначил компенсацию в 3900 евро, и после того, как в марте 2020 года президиум Верховного суда России отменил все решения, связанные с содержанием Ковалевой под стражей.

«За незаконные решения судьи, которая рассматривает дело, государство уже не первый раз выплатило компенсацию.

— заявил адвокат в беседе с "Новой газетой". — Версия обвинения сформулирована абсолютно невразумительно. К примеру, способ совершения моей подсудимой индивидуальных действий вообще не описан».

Тем не менее уже 28 сентября, когда оглашение приговора только началось, суд признал Ковалеву виновной по семи эпизодам статьи о взятке, три из которых — особо тяжкие, четыре — тяжкие, рассказал адвокат.

Сама Екатерина Ковалева заявила «Новой газете», что «понимала, что судья будет мстить и предвзято относиться [после решения ЕСПЧ и ВС России — ред.]».

«Мне было понятно, что никакой объективности не будет. Сейчас я это наблюдаю», — заявила Ковалева.

Для остальных фигурантов дела прокуратура требовала наказание в виде лишения свободы на сроки от 9 до 23 лет.

Криминальная организация из нескольких структурных подразделений действовала в Хакасии в 2015–2016 годах. По версии следствия, Бызов осуществлял общее руководство группировкой. В декабре 2016 года организацию ликвидировали, Бызова и девять его помощников задержали.

По результатам расследования Бызову предъявили обвинение в целом ряде преступлений, в том числе в создании преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ).

Два уголовных дела в отношении Бызова были выделены в отдельное производство. Первое — по ч. 1 ст. 222 УК РФ — незаконное хранение боеприпасов. За это экс-чиновника приговорили к двум годам колонии-поселения. Впоследствии Верховный суд Хакасии приговорил Бызова к девяти годам колонии строгого режима и штрафу 18,7 миллионов рублей, признав чиновника виновным во взятке (ст. 290 УК РФ). Сам Бызов вину полностью отрицал.

Адвокат Владимир Дворяк отметил, что это дело о взятке было засекречено, так как в нем фигурировала справка, содержащая сведения об оперативно-розыскной деятельности замминистра внутренних дел по Хакасии Вячеслава Жданова — Жданов был осужден на год за разглашение Владимиру Бызову гостайны, однако освобожден от наказания в связи с истечением срока давности:

«Эта справка исследовалась, она содержала гостайну, но это не повод для того, чтобы закрывать все дело от общества. На мой взгляд, это не совсем соответствует справедливому правосудию, которое подразумевает публичность», — добавил адвокат.

Судебный процесс длился более полутора лет. Согласно данным расследования, в 2015 году Бызов и его знакомый бизнесмен Александр Гитер создали преступную группу, в которую вошли секретарь Бызова Евгения Ковалева и четверо сотрудников госучреждения «Межведомственный центр организации закупок» Игорь Арокин, Инга Мелузова, Светлана Казаченко и Сергей Пушнов. Им инкриминировалось получение взяток от коммерсантов, которым они гарантировали победы в аукционах на поставку оборудования и лекарств. Откаты, по версии следствия, могли достигать до 20% суммы каждого госконтракта, ущерб от этого составил более 90 миллионов рублей.