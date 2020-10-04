Баку обвинил Армению в обстреле города Мингечевир. Ереван называет это провокацией

Похороны военнослужащего в Тертере (Азербайджан). Фото: Азиз Каримов / для «Новой»

В администрации президента Азербайджана заявили, что вечером в воскресенье вооруженные силы Армении обстреляли город Мингечевир в 70 км от линии соприкосновения сторон.

«Государственный террор Армении против мирного населения Азербайджана продолжается. Пару минут назад вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по промышленному городу Мингечевиру», — написал помощник президента Алиева Хикмет Гаджиев в твиттере.

В Мингечевире находятся стратегически важные гидроэлектростанция (самая крупная в стране) и водохранилище. Электроэнергия с Мингечевирской ГЭС поставляется в Иран, Турцию и Грузию.

По данным Генпрокуратуры Азербайджана, всего по городу выпущены три ракеты, две из них не взорвались. Один из неразорвавшихся снарядов упал вблизи местной ТЭЦ. В результате попадания сработавшей ракеты по частному дому ранены пять человек.

Фото неразорвавшейся ракеты опубликовал Хикмет Гаджиев. Достоверность снимков не подтверждена, ранее они появлялись в соцсетях как снимки «очевидцев».

Фото: twitter / @HikmetHajiyev

Армянская сторона отрицает любую причастность к ударам по Мингечевиру.

«Даже не представив хотя бы одного доказательства, азербайджанская сторона теперь заявляет, что вооруженные силы Армении якобы нацелились на территорию Хызы и Апшерона. Очередная ложь очевидным образом свидетельствует о том, что Азербайджан готовит почву для провокации», — заявила официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

Ранее стороны обменялись ракетными ударами по другим населенным пунктам. Несколько снарядов разрушили жилые районы в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте, также обстрелу подвергся город Шуши. По данным омбудсмена НКР, в результате обстрелов азербайджанской стороны в воскресенье погибли четверо мирных жителей, десятки гражданских ранены.

Армения также нанесла удары по гражданским объектам города Гянджа близ линии соприкосновения в Азербайджане. Как минимум два мирных жителя погибли. Армения также заявляет, что уничтожила аэродром в этом городе, однако и официальный Баку, и работющие на месте журналисты российских изданий это опровергают.