Нижегородский губернатор выразил соболезнования по поводу гибели Ирины Славиной и пообещал разобраться в ситуации

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал обеспечить контроль над расследованием обстоятельств гибели главреда местного независимого издания Koza.press Ирины Славиной, совершившей акт самосожжения перед зданием МВД.

«Я предприму все усилия для того, чтобы расследование обстоятельств, приведших к трагедии, было на контроле на самом высоком уровне. <...>

Я искренне скорблю вместе с теми, кто не может смириться с уходом Ирины и с той страшной формой ухода, которую она выбрала. Осознаю, что любые слова сейчас будут восприняты по-разному. Но важно не это, а то, какие уроки и выводы будут сделаны», — написал Никитин в своем инстаграм-аккаунте.

Скриншот Instagram Глеба Никитина

Никитин отметил профессионализм и неравнодушие Славиной. Он вспомнил несколько моментов из жизни, когда журналистка помогла местным властям улучшить ситуацию в городе и области — указала на необходимость улучшить условия в отделении паллиативной помощи 30-й больницы Нижнего Новгорода и отстояла сохранение березовой рощи в Верхних Печерах.

Ирина Славина покончила с собой 2 октября прямо перед зданием МВД в Нижнем Новгороде. К моменту прибытия спасателей Ирина скончалась от полученных ожогов. На своей странице в фейсбуке она опубликовала последний пост со словами: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». За день до гибели в квартире журналистки провели обыск по уголовному делу о «нежелательной организации», у нее изъяли всю технику, то есть средства производства ее небольшого медиа.

Этим летом Славину оштрафовали на 65 тыс. рублей по статье о распространении ложной информации. В СК отрицают связь между самоубийством и действиями силовых структур.

Комиссия Совета по правам человека (СПЧ) по развитию гражданского общества ранее попросила генпрокурора РФ взять расследование обстоятельств смерти Славиной под личный контроль. По мнению СПЧ, действия силовиков необходимо проверить по статьям ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», а также ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». Провести расследование призвала и омбудсмен Татьяна Москалькова.

В Нижнем Новгороде со дня гибели Славиной идут пикеты ее памяти. В них участвует дочь журналистки, коллеги и неравнодушные жители. При этом местные силовики регулярно расчищают стихийные мемориалы с портретами погибшей.