Силовики в Гродно применили газ против 13-летней девочки

Сотрудники белорусской милиции распылили газ в лицо 13-летней жительнице Гродно при задержании. Об этом сообщает портал TUT.BY со ссылкой на саму демонстрантку.

О задержании девушки первыми сообщили корреспонденты «Радио свобода». По данным TUT.BY, несовершеннолетнюю задержали вместе с отцом и развезли по разным РОВД. Сейчас девочку из отделения милиции забрала мать.

Слезоточивый газ сегодня также применялся против протестующих в Витебске.

Воскресная акция «Марш освобождения политзаключенных» начлась в 14:00 в нескольких городах Беларуси. В Минске на нее пришли более 100 тысяч человек.

Демонстранты дошли до центра изоляции на улице Окрестина, известного пыточными условиями, но, по данным ряда местных СМИ, уже направляются обратно на проспект Независимости.

Акция в Минске 04.10.20. Фото: tut.by

Против протестующих в столице милиция применила водометы, один из них граждане вывели из строя.

По данным правозащитного центра «Весна», по всей стране задержаны около 90 человек, 10 из них — журналисты.