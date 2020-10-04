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№ 108 от 2 октября 2020Читать номер
Россия выделит более 3,5 млрд рублей на помощь бюджетникам Абхазии и Южной Осетии
Министерство финансов заложило в проект федерального бюджета на 2021-2023 гг примерно по 1,2 млрд рублей на помощь Абхазии и Южной Осетии ежегодно. Это следует из внесенного в Государственную думу проекта бюджета и пояснительной записки к нему. Первыми соответствующие статьи расходов заметили журналисты РБК.
Сумму в 3,6 млрд рублей за три года предлагается потратить на повышение зарплат бюджетников в обеих республиках и госслужащих отдельно в Южной Осетии.
Также минфин предлагает за три года увеличить на сумму более 100 млн рублей ассигнования на медицинскую страховку неработающих граждан РФ в Абхазии и Южной Осетии. В ведомстве обосновывают это тем, что власти РФ уточнили число соотечественников в республиках. Паспорта РФ жителя Абхазии и Южной Осетии выдают с 2002 года.
Проект закона предлагает, что в 2021 году для помощи республикам будет зарезервировано до 1,25 млрд рублей, а в 2022 и 2023 гг. по 1,17 млрд рублей.
В целом объем помощи Абахазии и Южной Осетии из российского бюджета может в 2021-2023 гг. оказаться у отметки в 14 млрд рублей ежегодно. В 2020 году размер помощи республикам составил 12 млрд рублей. Российские бюджетные средства выделяются на помощь Сухуму и Цхинвалу регулярно после признания Москвой независимости республик в 2008 году вследствие вооруженного конфликта.