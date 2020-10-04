На акцию протеста в Минске собралось более 100 тысяч человек

На акцию «Марш освобождения политзаключенных», которая начлась в 14:00 в районе стелы «Минск — город-герой», собралось более 100 тысяч человек по оценкам очевидцев, передает Интерфакс. Многотысячная колонна, по информации «Еврорадио», как и планировалось, дошла до ЦИП на Окрестина, там протестующие скнадируют «Выпускай!».

Протестующие прошли маршем от стелы и в сторону Кальварийской улицы. Затем часть из них пошли к метро «Пушкинская», где находится «народный мемориал» в память о первом погибшем участнике протестов Александре Тарайковском.

Акция протеста в Минске 4 октября. Фото: Tut.by

Во время акции силовики два раза применили водометы против участников протеста: около Дворца Независимости и на проспекте Машерова, где один из протестующих подбежал к водомету и достал что-то из него, после чего машина сломалась и начала лить воду фонтаном.

Протестующий стоит напротив водомета. Фото: Tut.by

В Витебске, где также прошла акция протеста, против демонстрантов использовали газ. В Гродно, по информации «Радио Свобода», задержали 13-летнюю девочку.

Правозащитный центр «Весна» сообщает, кто к 17:30 ему известно о более 60 задержанных.

Ранее в столицу Беларуси перед воскресной акцией протеста ввели военную бронетехнику и водометы. Центральные площади Минска перекрыли, возле стелы «Минск — город-герой», Дворца независимости, администрации президента и на проспекте Машерова приехали микроавтобусы и военные грузовики, саму стелу огородили колючей проволокой, туда пришли силовики.

На прошлой неделе воскресная юбилейная 50-я акция протеста также собрала более 100 тысяч протестующих. Число задержанных на этой акции тогда достигло 200.