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№ 108 от 2 октября 2020

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Президент Азербайджана снова объявил о занятии сел на линии с НКР. Армения опровергает его слова

Политика2

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждает, что армия страны взяла под контроль город Джебраил (он же — Мехакаван или Джракан) и несколько прилежащих сел на линии соприкосновения с Нагорно-Карабахской республикой.

«Сегодня армия Азербайджана освободила город Джебраил и несколько сел в регионе», — написал он в своем твиттер-аккаунте.

Официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян опровергла эти сведения:

«Азербайджанские и турецкие официальные лица сейчас празднуют освобождение Джебраила в твиттере. Это очередной фейк», — написала она и пообещала вскоре предоставить доказательства.

Джебраил контролируется силами непризнанного Нагорного Карабаха с 1993 года и остается предметом территориальных споров Баку и Степанакерта.

В субботу Ильхам Алиев также утверждал, что армия Азербайджана заняла села Талыш, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шейбей, Гуйджак и Ашагы Абдуррахманлы на линии соприкосновения. А Мадагизе же, по его словам, военнослужащие «подняли азербайджанский флаг ». Алиев заявил, что вернул этому пункту азербайджанское название Суговушан.

Баку не предоставил никаких доказательств занятия восьми сел в субботу, однозначных опровержений этих сведений со стороны Еревана или Степанакерта также не было.

На восьмой день боестолкновений вокруг Нагорного Карабаха стороны обменялись ударами в Степанакерту и Гянджи соответственно. На линии соприкосновения продолжаются бои. Минобороны Армении утверждает, что армия Азербайджана якобы использует запрещенное вооружение, не называя конкретных моделей.

Генпрокуратура Азербайджана сообщает, что при обстрелах с начала конфликта погибли 24 гражданских, еще 111 ранены. Боевых потерь в Баку не раскрывают.

Боевые потери армии НКР составляют 208 человек, включая добровольцев. Обстрелы унесли жизни 11 мирных жителей НКР, более 70 — ранены.

Теги:
kn, конфликт, азербайджан, алиев, армения, нагорный карабах
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