Владимир Зеленский подписал указ о привлечении IT-специалистов из Беларуси. Ранее похожую программу запустила Польша

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах по привлечению специалистов отрасли информационных технологий из Беларуси. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

«Документ будет способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины», — говорится в сообщении.

Для этого кабинет министров страны должен продлить до 180 дней в год срок временного пребывания в Украине граждан Беларуси, а именно предпринимателей, высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий и инноваций, «иммиграция которых отвечает интересам Украины», и членов их семей.

Также планируется упростить оформление вида на жительство для этих категорий граждан — эти документы предписано выдавать за три дня — и оптимизировать порядок получения разрешений на работу.

Разрешения будут предоставляться по принципу «молчаливого согласия» — белорусский программист сможет начать работать в Украине до получения разрешения, если в установленный срок не получит отказ от украинских официальных органов.

В сентябре польское правительство также предложило белорусским компаниям и IT-специалистам переехать в Польшу. Ведомство запустило программу релокации белорусских IT-компаний и специалистов Poland Business Harbour и пообещало помочь с офисами, инвесторами и переездом родственников.

Также стартапам из Беларуси польские власти предложили офисы в лучших коворкингах страны и возможность участия в программах развития и гранты от 1 до 4 млн злотых (это около 20–80 млн рублей).