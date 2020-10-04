В Минск снова введены войска. Оппозиция планирует марш к ЦИП на Окрестина

В столицу Беларуси перед воскресной акцией протеста «Марш освобождения политзаключенных», которая должна начаться в 14:00 в районе стелы «Минск — город-герой», введена военная бронетехника и водометы, об этом сообщает Tut.by. Около Купаловского театра очевидцы заметили несколько автозаков.

Центральные площади Минска перекрыли, возле стелы «Минск — город-герой», Дворца независимости, администрации президента и на проспекте Машерова также находятся микроавтобусы и военные грузовики, сама стела огорожена колючей проволокой и окружена силовиками.

обновлено 04.10 в 14:50 (мск) В Гродно задержаны корреспонденты «Народной воли» Катерина Гордеева и Ольга Комягина. Как сообщила «Новой» Гордеева, их доставили в РОВД и могут удерживать там только три часа. В 15:30 силовики в районе Дворца спорта в Минске пустили в ход водометы для разгона протестующих. На проспекте Машерова также применили водомет: один из протестующих подбежал к водомету и достал что-то из него, после чего машина сломалась и начала лить воду фонтаном. После чего на проспект приехал еще один водомет. Фото: Tut.by

Минский метрополитен сообщил, что, «в целях обеспечения безопасности пассажиров», на вход и выход закрыты центральные станции метро — Площадь Ленина, Октябрьская, Площадь Победы, Якуба Коласа, Купаловская, Немига, Фрунзенская и Молодежная. Оператор А1 в 14:00 заявил о снижении скорости интернета в связи «с распоряжением уполномоченных государственных органов».

Согласно планам оппозиции, марш должен начаться у стелы в центре города и дойти до ЦИП на Окрестина. В МВД сообщили, что ведомство перешло на усиленный режим работы «в связи с анонсированными акциями протеста». Тем временем на Немиге люди в черном уже задержали мужчину отвели его в микроавтобус.

Протесты в Беларуси проходят с 9 августа, каждый день в центре Минска и других городах страны проходят акции протеста, на митингах и шествиях в воскресенье собираются сотни тысяч мирно протестующих. Они требуют освободить всех политзаключенных и провести новые честные выборы, так как считают, что результаты выборов 9 августа, которые огласил ЦИК Беларуси, сфальсифицированы.