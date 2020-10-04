Около 250 килограммов проб с берега Камчатки направили на исследование в Москву

Пробы, взятые с побережья Камчатки, где ранее обнаружили трупы сотен погибших морских животных, направили на исследование в центры токсикологии, химии и биологии в Москву. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

На исследование отправили пробы воды, песка, донных отложений, образцы погибших моллюсков и животных. Сообщается, что их взяли с с поверхности, из глубины и с береговой полосы в нескольких точках — в районе Халактырского пляжа, в бухтах Малая и Большая Лагерная, в акватории Авачинской бухты.

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Корреспондент «Новой газеты» на Камчатке Владимир Хитров осмотрел сегодня Халактырский пляж, на котором произошел выброс неизвестного вещества. Ни журналисты, ни специалисты Росприроднадзора не замечают никаких аномалий — на воду даже садятся птицы.

Серферы на Камчатке рассказывают, что еще неделю назад, пока проблему не замечали и что все было иначе.

В Камчатском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды утверждают, что загрязнение прибрежной акватории Тихого океана на Камчатке произошло в придонном слое, поэтому первые пробы не показали значительных превышений содержания в воде нефтепродуктов и фенола.

Тем временем губернатор Камчатского края Владимир Солодов по итогам инспекции Авачинской бухты сообщил, что «ситуация нормализуется благодаря уникальной способности океана к самовосстановлению». По его словам, в ряде мест действительно были обнаружены выброшенные на берег морские животные, однако цвет воды «уже нигде не отличается от нормального, а пятен и загрязнений нет».

Вечером 2 октября жители края стали распространять информацию, что на побережье Тихого океана выбросило множество трупов морских животных и беспозвоночных. Выброс неизвестных веществ произошел на огромном Халактырском пляже.

Активисты Гринписа опубликовали космические снимки, на которых видно, что источником загрязнения предположительно могла стать река Налычева. На берегу притока Налычевой находится полигон с ядохимикатами Козельский, о котором в открытых источниках почти нет информации.

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Власти ранее заявляли, что в воде превышен уровень допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов и фенола. Однако экологи и эксперты говорят о возможном выбросе ядохимикатов и пестицидов с военного полигона Козельский.

К проверкам сведений о катастрофе подключились госорганы. Экологи же намерены самостоятельно отобрать пробы и проанализировать их в независимых лабораториях. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин пообещал предоставить первые результаты официальных проверок 5 октября.