Минпросвещения: более тысячи сотрудников школ заразились COVID-19 за первую учебную неделю

Более тысячи случаев заражения коронавирусом выявили среди работников учебных заведений России в первую неделю сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра просвещения Виктора Басюка.

В ведомстве также добавили, что, по данным на 4 октября, на карантине из-за ОРВИ и COVID-19 находятся 3% школ страны. При этом, по словам замминистра, централизованных решений со стороны Минпросвещения по переводу школ онлайн-формат не будет.

Редакция «Новой газеты» направила запрос в Роспотребнадзор по поводу информации о количестве учителей, заразившихся COVID-19 в школах.

Ранее и в Минобрнауки России заявили, что пока не планируют переводить высшие учебные заведения страны на «дистанционку» из-за распространения COVID-19. Однако Плехановский университет и Московский архитектурный институт 4 октября уже перевели студентов на онлайн-обучение из-за коронавируса.

Сегодня в России впервые с 15 мая выявили более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки. В Москве этот показатель составил 3327 — это максимум с 19 мая. Число заражений COVID-19 растет уже более 20 дней подряд.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о «стабилизации» ситуации с коронавирусом в Москве, однако признал, что власти столицы видят, как «активно загружаются наши больницы». При этом на прошлой неделе мэр столицы заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в городе: власти Москвы обязали предприятия столицы с 5 октября перевести на удаленку 30% сотрудников и всех работников, старше 65 лет.

Собянин также продлил каникулы московским школьникам до двух недель — с 5 по 18 октября — из-за COVID-19 и попросил пожилых москвичей не выходить на улицу без необходимости.