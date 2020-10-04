В России впервые с 15 мая выявили более 10 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки

В России выявили 10 499 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Число заразившихся по всей стране за сутки достигло отметки в 10 тысяч впервые с 15 мая — в тот день в России выявили 10 598 новых случаев COVID-19.

В Москве за сутки выявлено 3327 новых заболевших коронавирусом — это максимум с 19 мая. В Санкт-Петербурге выявили 392 новых случаев COVID-19, в Московской области — 296, в Ростовской области — 234, в Нижегородской области — 201.

Общее количество зараженных COVID-19 составило 1 215 001. За все время пандемии скончались 21 358 человек (из них 107 только в последний день).

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин заявил о «стабилизации» ситуации с коронавирусом в Москве, однако признал, что власти столицы видят, как «активно загружаются наши больницы»: «Количество госпитализированных больных все равно медленно, но верно приближается к тысяче человек в сутки, среди них много тяжелобольных».

На прошлой неделе мэр столицы заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в городе: власти Москвы обязали предприятия столицы с 5 октября перевести на удаленку 30% сотрудников и всех работников, старше 65 лет. Собянин также продлил каникулы московским школьникам до двух недель — с 5 по 18 октября — из-за COVID-19 и попросил пожилых москвичей не выходить на улицу без необходимости.