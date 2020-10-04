НКР и Азербайджан обменялись ударами. Пострадали города Степанакерт и Гянджа

В центре Степанакерта — столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики — снова прогремели несколько взрывов, город подвергся новому обстрелу. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. В городе включили сирену воздушной тревоги.

О взрывах рассказала и пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян в своем фейсбуке: она заявила, что в Нагорном Карабахе «идет перестрелка»: «На отдельных участках ведется огонь малой интенсивности также из артиллерийских средств», — написала она.

Пресс-служба Минобороны НКР также сообщила, что ночью ситуация на линии соприкосновения была «относительно стабильно напряженной, особо напряженной — на южном участке».

Министерство обороны Азербайджана заявило о ракетном обстреле с армянской стороны городов Тертер и Горадиз, в Ереване и НКР сообщили, что Баку обстреливает гражданские объекты.

ОБНОВЛЕНО 12:23 Власти непризнанной НКР заявили, что армия обороны нанесла удары по военным объектам в азербайджанских городах и уничтожила военный аэродром. Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле города Гянджа Арменией. Там находится военный аэродром Азербайджана. МИД Азербайджана сообщил о гибели одного и ранении четырех гражданских лиц. Спасатели вытащили из под завалов двух человек. В Баку отрицают заявления НКР об обстреле военных объектов в Гяндже. Минобороны Армении заявляет, что огонь не ведется конкретно с территории этой страны.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов уверил, что Армения обстреливает населенные пункты Азербайджана «из артиллерийских орудий и ракет и стремится вовлечь третьи страны в конфликт» (цитата по Интерфаксу).

Однако Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян утверждает, что это Азербайджан обстреливает Степанакерт «ракетами дальнего поражения»: «Удары наносятся по тем гражданским инфраструктурам, уничтожение которых может привести к экологической катастрофе» (цитата по Интерфаксу).

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. С тех пор в регионе продолжаются столкновения между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Стороны объявили военное положение, Армения и Арцах начали полномасштабную мобилизацию вплоть до военнослужащих резерва.

Ереван, Баку и Степанакерт сообщают о погибших и раненых, в том числе, среди гражданского населения, однако точные потери по-прежнему сложно оценить, так как стороны сообщают данные, отличающиеся друг от друга в несколько десятков раз.

Армения ранее заявляла о поддержке Азербайджана Турцией. И Баку, и Анкара эти обвинения отрицают. Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Турцию в отправке сирийских боевиков в НКР. О переброске наемников из Сирии и Ливии в Карабах сообщал и МИД России, однако там не уточнили, по чьей инициативе и кто набирает боевиков в свои ряды.