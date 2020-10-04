На Камчатке завели дело о нарушении хоздеятельности после загрязнения воды в океане. Глава края пообещал уволить ответственных за катастрофу чиновников

Территориальное управление Росрыболовства на Камчатке возбудило административное дело по статье «Нарушение специального режима осуществления хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе» после загрязнения в Авачинском заливе и гибели сотен морских животных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, которая находится на Камчатке с рабочей поездкой.

По мнению Яровой, местные надзорные органы не приняли «надлежащих» мер после сообщений о загрязнении воды.

Глава региона Владимир Солодов, который 4 октября приехал на Халактырский пляж с представителями ответственных за экологию ведомств, заявил в своем инстаграме, что должностные лица Камчатки, которые замалчивали о загрязнении воды в районе или «приукрашивали реальное положение дел», будут уволены.

«В отношении федеральных структур я буду ходатайствовать об аналогичных мерах ответственности», — пообещал Солодов.

ОБНОВЛЕНО 11:05 Генпрокуратура Росссии отчиталась, что взяла под контроль ход и результаты проверки о загрязнении морской воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке.

Вечером 2 октября жители края стали распространять информацию, что на побережье Тихого океана выбросило множество трупов морских животных и беспозвоночных. Выброс неизвестных веществ произошел на огромном Халактырском пляже.

Активисты Гринписа опубликовали космические снимки, на которых видно, что источником загрязнения предположительно могла стать река Налычева. На берегу притока Налычевой находится полигон с ядохимикатами Козельский, о котором в открытых источниках почти нет информации.

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По версии официальных властей, в воде превышен уровень допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов и фенола. Однако экологи и эксперты говорят о возможном выбросе ядохимикатов и пестицидов с военного полигона Козельский.

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К проверкам сведений о катастрофе подключились госорганы. Экологи же намерены самостоятельно отобрать пробы и проанализировать их в независимых лабораториях. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин пообещал предоставить первые результаты официальных проверок 5 октября.