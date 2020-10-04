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№ 108 от 2 октября 2020

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На Камчатке завели дело о нарушении хоздеятельности после загрязнения воды в океане. Глава края пообещал уволить ответственных за катастрофу чиновников

Общество739

739
 

Территориальное управление Росрыболовства на Камчатке возбудило административное дело по статье «Нарушение специального режима осуществления хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе» после загрязнения в Авачинском заливе и гибели сотен морских животных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, которая находится на Камчатке с рабочей поездкой.

По мнению Яровой, местные надзорные органы не приняли «надлежащих» мер после сообщений о загрязнении воды.

Глава региона Владимир Солодов, который 4 октября приехал на Халактырский пляж с представителями ответственных за экологию ведомств, заявил в своем инстаграме, что должностные лица Камчатки, которые замалчивали о загрязнении воды в районе или «приукрашивали реальное положение дел», будут уволены.

«В отношении федеральных структур я буду ходатайствовать об аналогичных мерах ответственности», — пообещал Солодов.

ОБНОВЛЕНО 11:05

Генпрокуратура Росссии отчиталась, что взяла под контроль ход и результаты проверки о загрязнении морской воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке.

Вечером 2 октября жители края стали распространять информацию, что на побережье Тихого океана выбросило множество трупов морских животных и беспозвоночных. Выброс неизвестных веществ произошел на огромном Халактырском пляже. 

Активисты Гринписа опубликовали космические снимки, на которых видно, что источником загрязнения предположительно могла стать река Налычева. На берегу притока Налычевой находится полигон с ядохимикатами Козельский, о котором в открытых источниках почти нет информации.

По версии официальных властей, в воде превышен уровень допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов и фенола. Однако экологи и эксперты говорят о возможном выбросе ядохимикатов и пестицидов с военного полигона Козельский.

К проверкам сведений о катастрофе подключились госорганы. Экологи же намерены самостоятельно отобрать пробы и проанализировать их в независимых лабораториях. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин пообещал предоставить первые результаты официальных проверок 5 октября.

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Теги:
выбросы, ng, петропавловск-камчатский, экология, экологическое бедствие, камчатка
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