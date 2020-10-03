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№ 108 от 2 октября 2020

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В Германии установили памятник Горбачеву в честь 30-летия объединения страны

Культура2

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Власти восточногерманского города Дессау-Рослау (Саксония-Анхальт, между Берлином и Лейпцигом) открыли первый в стране полномасштабный памятнику президенту СССР Михаилу Горбачеву. Как сообщает ТАСС, открытие приурочено к 30-летию объединения ГДР и ФРГ, в процессе которого Горбачев сыграл ключевую роль. 

Скриншот: ARD

Обер-бургомистр Дессау Петер Курас открыл памятник с формулировкой «в память о политике, создавшем своей деятельностью условия для перестройки и гласности, которые затем позволили осуществиться мирной революции 1989 года и германскому единству в 1990 году».

Отныне памятник стоит на ратушной площади Дессау. Монумент создал скульптор Бернд Гёбель, средства на его установку собраны за счет пожертвований жителей города. Ранее в Германии был установлен бюст первого президента СССР. Он размещен в Берлине рядом с бюстами других «отцов объединения» — Джорджа Буша-старшего и Гельмута Коля.

Горбачев ни разу не был в Дессау-Рослау, но это не смутила инициатора идеи и экс-главу города Ханса-Георга Отто отказаться от замысла. «Без него не было бы мирной революции и германского единства», — сказал экс-бургомистр.

Теги:
kn, объединение, германия, горбачев
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