Материалы
Рубрики
Темы
- Гибель Ирины Славиной и преследование журналистов6 материалов
- Война в Карабахе: главное и мнения двух сторон14 материалов
- Главные тексты недели4 материала
Свежий выпуск
№ 108 от 2 октября 2020Читать номер
Алиев заявил, что войска Азербайджана вошли в восемь сел на линии с НКР. Одному он вернул азербайджанское название
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждает, что его армия заняла восемь сел на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом. Ереван и Степанакерт пока никак не комментируют эти сообщения.
«Сегодня азербайджанская армия освободила села Талыш Тертерского района, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шейбей и Гуйджак Джебраильского района и Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района», — написал он в твиттере.
Алиев также заявил, что военнослужащие «подняли азербайджанский флаг в Мадагизе». Президент написал, что «возвращает» селу азербайджанское название Суговушан.
Официальных указов на этот счет не публиковалось.
Все вышеперечисленные поселения фактически находятся на линии соприкосновения с Нагорно-Карабахской республикой и являются предметом территориального спора. Нормативные положения об административном делении Азербайджана предписывают считать их частью этой страны, в правовой системе непризнанной НКР эти территории принадлежат Карабаху.
Минобороны Азербайджана (аккаунты ведомства в соцсетях не верифицированы, однако ссылки на записи присутствуют на сайте министерства) также опубликовало видеосъемку, предположительно с перечисленных президентом территорий.
Алиев также поблагодарил президента Турции Эрдогана за поддержку. Анкара отрицает свое участие в конфликте.
Дополняется
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных