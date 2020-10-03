Алиев заявил, что войска Азербайджана вошли в восемь сел на линии с НКР. Одному он вернул азербайджанское название

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждает, что его армия заняла восемь сел на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом. Ереван и Степанакерт пока никак не комментируют эти сообщения.

«Сегодня азербайджанская армия освободила села Талыш Тертерского района, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шейбей и Гуйджак Джебраильского района и Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района», — написал он в твиттере.

Алиев также заявил, что военнослужащие «подняли азербайджанский флаг в Мадагизе». Президент написал, что «возвращает» селу азербайджанское название Суговушан.

Официальных указов на этот счет не публиковалось.

Все вышеперечисленные поселения фактически находятся на линии соприкосновения с Нагорно-Карабахской республикой и являются предметом территориального спора. Нормативные положения об административном делении Азербайджана предписывают считать их частью этой страны, в правовой системе непризнанной НКР эти территории принадлежат Карабаху.

Минобороны Азербайджана (аккаунты ведомства в соцсетях не верифицированы, однако ссылки на записи присутствуют на сайте министерства) также опубликовало видеосъемку, предположительно с перечисленных президентом территорий.

Алиев также поблагодарил президента Турции Эрдогана за поддержку. Анкара отрицает свое участие в конфликте.

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