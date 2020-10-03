Загрязнение почв в районе Халактырского пляжа на Камчатке фиксировалось с 2002 года

Специалисты отмечали превышение норм предельной концентрации опасных веществ в почве и воде близ Халактырского пляжа (Камчатский край) с 2002 года. Об этом свидетельствует отчет Министерства природных ресурсов Камчатского края от 2015 года, опубликованный на сайте правительства.

Экологи проводили отбор проб как возле Козельского полигона ядохимикатов (находится на берегу притока реки Налычева, впадающей в Авачинский залив), так и на полигоне морской пехоты Радыгино.

«В 2002 г. в ходе «Специальных геоэкологических исследований на площади захоронения ядохимикатов (п. Радыгино)» <...> выявлено точечное загрязнение почв, и непостоянное во времени площадное загрязнение подземных и поверхностных вод хлорорганическими пестицидами типа ДДТ, линдан, метафос в концентрациях ниже и не более чем в 2 раза превышающих ПДК для питьевых вод», — сказано в докладе.

При этом таблицы измерений, сделанных за 13 лет (2002-2015 гг) на Козельском полигоне вблизи одноименного вулкана, в опубликованном экземпляре доклада отсутствуют. Отчет должен содержать данные о хлорорганических пестицидах и фенолах, а также металлах.

Редакция «Новой газеты» призывает правительство Камчатского края и федеральное правительство обнародовать результаты мониторинга, проводившегося на камчатских полигонах.

Козельский полигон был открыл «Камчатсельхозснабом» в 1970-х гг. Там захоронено 108 тонн ядохимикатов. Он признан опасным для экологии объектом, местные власти неоднократно говорили о необходимости его консервации.

30 сентября на сайте правительства Камчатского края сообщалось, что в районе Халактырского пляжа было выявлено превышение допустимой концентрации фенола в два раза и нефтепродуктов — в четыре раза. Позже местные серферы рассказали в соцсетях о серии отравлений после контакта с водой и опубликовали фото мертвых животных на берегу. Власти обещают предоставить первые результаты проб 5 октября.

Предполагается, что источником загрязнений могли стать проходившие вдоль побережья суда, однако окончательной версии все еще нет. Вблизи места происшествия находятся несколько военных полигонов, а также полигон с ядохимикатами Козельский.