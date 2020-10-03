Губернатор Камчатки пригласил экологов и СМИ провести совместный осмотр загрязненного побережья Тихого океана

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил, что 4 октября проведет совместный с представителями прессы, серферами, блогерами и экоактивистами осмотр загрязненных участков вблизи Северо-Курильска.

«Завтра провожу объезд основных бухт где есть сигналы о загрязнении. 7:30 — Халактырский пляж. Далее — бухта Малая Лагерная. 12:00 — расширенное обсуждение на Халактырском пляже. Далее — объезд Авачинской бухты с воды», — написал он в своем инстаграме.

Как сообщили «Новой» в Greenpeace, экоактивисты намерены провести экспедицию к местам загрязнений на Камчатке и отбор проб независимо от властей и надзорных органов, но призывают государство незамедлительно отреагировать на происшествие.

Халактырский пляж 3 октября. Фото: Алексей Петров / для «Новой»

Ранее руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил «Новой газете», что экологическая катастрофа на побережье Камчатки и Курильских островов может быть связана с военными, в частности, с военным присутствием в океане базы Тихоокеанского флота.

В штабе Тихоокеанского флота в ответ уверили, что не причастны к загрязнению воды у Халактырского пляжа на Камчатке, власти края заявляли, что катастрофа произошла из-за сброса нефтепродуктов с проходящих судов. В российском отделении Greenpeace считают, что на Камчатке произошло крупное химическое загрязнение неизвестным веществом.

Министерство природы Камчатского края опубликовало в инстаграме видео «чистого» Халактырского пляжа и уверило, что «ничего аномального не зафиксировано», однако пользователи соцсети обратили внимание, что, судя по полосам на песке, пляж прямо перед снимком убрали.

Как рассказал «Новой» камчатский экоактивист Алексей Петров, который сегодня был на халактырском побережье Тихого океана, запаха нефтепродуктов в воздухе действительно нет, нет и нефтяных пятен, однако вода у побережья желтого цвета, и это может свидетельствовать о разливе химикатов.

СК РФ начал проверку информации о массовой гибели морских животных на пляжах Авачинского залива, свой рейд организовал и Росприроднадзор.

30 сентября на сайте правительства Камчатского края сообщалось, что в районе Халактырского пляжа было выявлено превышение допустимой концентрации фенола в два раза и нефтепродуктов — в четыре раза. Позже местные серферы рассказали в соцсетях о серии отравлений после контакта с водой и опубликовали фото мертвых животных на берегу. Власти обещают предоставить первые результаты проб 5 октября.

Предполагается, что источником загрязнений могли стать проходившие вдоль побережья суда, однако окончательной версии все еще нет. Вблизи места происшествия находятся несколько военных полигонов, а также полигон с ядохимикатами.