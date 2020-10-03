Пашинян утверждает, что действиями Азербайджана против Армении руководят 150 высокопоставленных военных из Турции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем обращении к нации заявил, что военными действиями Азербайджана против Армении руководят 150 высокопоставленных турецких военных. Трансляция велась на странице Пашиняна в фейсбуке.

По словам премьер-министра, задача турецких военных заключается не в завоевании территории, а в «уничтожении армянского народа».

«Уже неделя, как армянский народ в Арцахе сопротивляется азербайджано-турецкой террористической атаке. Враг атакует в таких масштабах, что, по словам военных экспертов, такое не часто случалось в 21 веке в других концах света», — заявил он (цитата по ТАСС).

По сведениям армянских военных, в боевые действия «вовлечены сирийские наемники и террористы». О том, что в Карабахе могут воевать сирийские наемники, ранее заявлял президент Франции Эмманюэль Макрон. О переброске наемников из Сирии и Ливии в Карабах сообщал и МИД России, однако там не уточнили, по чьей инициативе и кто набирает боевиков в свои ряды.

МИД Азербайджана называет ложью сообщения о сирийских наемниках в Карабахе. Информацию об этом в Баку считают частью «клеветнической кампании», за которой против Азербайджана стоит Армения.

При этом глава Службы госбезопасности Грузии (СГБ) Григол Лилуашвили 3 октября заявил о том, что информация о перебрасывании сирийских военизированных формирований из Турции через Грузию в Азербайджан «не соответствует действительности»: «Это ложь, ее целью является эскалация и создание напряженности в Грузии и регионе в целом», — заявил Лилуашвили.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября: с тех пор в регионе продолжаются столкновения между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Стороны объявили военное положение, Армения и Арцах начали полномасштабную мобилизацию вплоть до военнослужащих резерва. Ереван, Баку и Степанакерт сообщают о погибших и раненых, в том числе, среди гражданского населения.

Потери сторон и линию фронта по-прежнему сложно определить: обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения, однако цифры у обеих сторон расходястя в несколько раз.

Армения ранее заявляла о поддержке Азербайджана Турцией. И Баку, и Анкара эти обвинения отрицают. В частности, Ереван сообщал, что Азербайджан наносит авиаудары на территории Нагорного Карабаха с применением турецких беспилотников. При этом в Минобороны Армении не уточнили модели летательных аппаратов.